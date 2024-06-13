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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸官方要外送員「感黨恩、聽黨話」　堅持正確的政治方向

▲餓了嗎,騎手,外賣,外送員。（圖／CFP）

▲中國失業率上升，待業民眾紛紛投入外送業。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國經濟疲軟，大量失業人口靠「靈活就業」的打零工方式溫飽，其中外送員就是靈活就業的大宗。不過，大陸市場監管總局近日印發文件，要求加強外送從業人員黨建工作，且要做深做細思想政治工作，引導從業人員「感黨恩、聽黨話、跟黨走」，且視需要推動成立外送行業黨委。

據《澎湃新聞》報導，國家市場監督管理總局官方微博「市說新語」11日發布名為《關於加強『網約配送員』群體黨建工作的指導意見》文件。

文章指出，依照2023年數據，大陸主要平台企業年活躍網約配送員超過1200萬，為做好網約配送員群體黨建工作，聚焦基層黨建工作現實需求，提出17項創新舉措。

《意見》提出，要堅持正確的政治方向，要做深做細思想政治工作，把解決思想問題和解決實際問題結合起來，引導網約配送員族群「感黨恩、聽黨話、跟黨走」。

《意見》明確提出，要在「黨委組織部門統籌協調」和「社會工作部門指導推動」下，建立、健全各級市場監管部門結合業務職能，抓（督促）「網約配送員群體黨建」的工作機制，並根據工作需要推動成立「網約配送行業黨委」。

《意見》也提及，要充分發揮基層市場監管所「黨建工作指導站」作用，注重發揮個私（個體戶、私營企業）協會及相關行業協會的優勢，積極推動建立黨建工作聯席會議等協調機制，著力構建條塊結合、上下聯動的黨建工作體系。

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