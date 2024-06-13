不是台大！2024年世界大學影響力排名出爐　「台灣第一」是這所學校

▲成功大學。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education）12日發佈「2024年世界大學影響力」排名，台灣有4所大學擠進前100名，其中成功大學表現最為出色，排名第25位，成為全台排名最高的大學，而其他3所入榜的學校依次為陽明交通大學、台灣大學和東海大學。

《泰晤士高等教育》根據聯合國17項永續發展目標進行評比，在評估各大學推動永續發展方面的努力和成果後，在全球排名中將榜首頒給了澳洲的西雪梨大學。英國曼徹斯特大學和澳洲塔斯馬尼亞大學並列第二，而丹麥奧爾堡大學和澳洲墨爾本皇家理工大學則分別位居第四和第五位。

在此次排名中，成功大學與美國密西根州立大學和英國蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學並列第25名，是台灣所有大學中排名最高的，而其他來自台灣的大學還有位居第50名的陽明交通大學。

台灣大學則與英國威爾斯卡地夫大學並列第55名，而東海大學則排名第100名。在今年的排行榜中，共有4所大學成功躋身世界百強之列，顯示台灣的大學在全球永續發展領域具有卓越表現。

此次台灣四所大學的優異表現，不僅提升了台灣高等教育的國際形象，也展示了其在推動聯合國永續發展目標方面的貢獻和努力，為全球可持續發展注入了新的動力和希望。