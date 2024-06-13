國道客運連假優惠擴大「下殺6折」　明年1月春節上路

▲國道客運連假優惠將擴大為6折。（圖／公路局台北區監理所提供）

記者李姿慧／台北報導

為鼓勵公共運輸，現行連假國道客運優惠將擴大，交通部今（13日）於立法院交通委員會進行業務報告指出，將擴大國道客運全面優惠方案，連假期間搭乘國道客運原本85折優惠將擴大下殺6折，在地轉乘免費，明年（114年）1月春節實施，今年底前推出TPASS2.0非通勤短期或常客使用優惠。

交通部長李孟諺今於立法院交通委員會報告指出，為提升公共運輸使用率，將推出擴大國道客運全面優惠方案，規劃連續假期搭乘國道客運提供6折優惠，在地轉乘免費，含市區公車及幸福巴士，114年1月春節實施。

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李孟諺表示，113年底前也將推出TPASS2.0非通勤短期或常客使用優惠方案，市區公車、公路客運、幸福巴士、臺鐵、捷運、公共自行車、渡輪等各種運具皆可使用，全面提供普及平價化公共運輸服務。

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

根據交通部規劃，113年底前輔導車廠推出國道客運電動大客車與低地板電動中巴車型，並於114年推出國道客運電動化示範路線及市區客運全面電動化示範區域，預計113年公車電動比例達25%、115年50%、117年80%及119年全面電動化。

另交通部規劃分階段於115年前公路客運及119年前市區公車車輛全面汰換行動支付驗票機，建構多元支付服務；並輔導全國各22縣市全面推動建置多元智慧化候車設施，除智慧顯示公車資訊，並推廣具有服務燈不必招手或其他友善設計，提供更多元、更便利無障礙設施，預計113年400座、115年700座、117年全國可達1,000座智慧型候車設施。

為全面復原與健全公共運輸發展，交通部規劃藉由健全公車票價結構與補貼機制，改善公車業者缺工困境，維持公路客運路線不減，並透過各項公共運輸措施，持續提升客運服務及公共運輸使用量，期113年公共運輸市占率達16%、115年達18%、117年達20%。