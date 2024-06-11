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台南市2023年道安防制獲肯定　交通部嘉許再接再勵

▲交通部路政及道安司司長黃運貴，率隊考評台南市2023年度各項道安成果，對於台南市道安團隊落實交通事故防制作為，年度事故防制績效予以肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲交通部路政及道安司司長黃運貴，率隊考評台南市2023年度各項道安成果，對於台南市道安團隊落實交通事故防制作為，年度事故防制績效予以肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

交通部路政及道安司司長黃運貴，11日率隊考評台南市2023年度各項道安成果，台南市30日內死亡事故人數減少10人（降幅3.3%、111年306人)、其中在機車族、高齡者、自行車等族群等交通事故防制作為均有明顯成效，對台南市道安團隊落實交通事故防制作為，年度事故防制績效予以肯定，並期許持續推動各項維護市民安全用路環境政策。

市長黃偉哲表示，台南市政府相當重視各項交通安全工作推動，他每月均親自主持道安會報，台南市道安團隊也群策群力推動各項工作，同時依防制成效滾動檢討精進，不僅藉由分析交通事故特性及發生地點，進行易肇事路段口交通動線提升措施的交通工程，進行大數據分析發現，部分事故屬民眾違規或疏失所致，則透過科技執法手段來維護交通秩序，且深入鄰里社區推動體驗式道安宣導，共同為民眾用路安全而努力。

台南市道安會報執行秘書交通局長王銘德表示，道安工作關乎市民朋友通行用路的生命安全，各單位對於道安工作從未鬆懈，除持續針對交通部所訂重點工作外，更精進各項事故防制作為，2023年首度規劃辦理「台南市道路交通安全改善整體規劃」，透過前五年交通事故數據分析及特性梳理，以機車、行人、自行車、高齡者及18-24歲青年族群為重點對象，推出道安九大重點工作計畫，短期加強執法力度與準度、中長期以提升道路與交通設施安全環境，並搭配多元管道推動交安教育宣導，期能對症下藥降低交通事故風險。

▲交通部路政及道安司司長黃運貴，率隊考評台南市2023年度各項道安成果，對於台南市道安團隊落實交通事故防制作為，年度事故防制績效予以肯定。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通部路政及道安司司長黃運貴在綜合座談時表示，台南市2023年對於道安工作的努力與付出值得肯定，全天的視導看見市府道安團隊守護市民交通安全的成果，希望各道安工作同仁能夠再接再厲，貫徹交通部行人優先交通安全行動綱領及精進作為，建構以人為本的道路交通安全環境，達成道路交通事故零死亡的願景，期能在中央與地方緊密攜手合作下，喚起全體市民對交通安全的重視，減少事故發生，持續落實政策目標與各項道安工作，為民眾交通生活環境共同努力。

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