首季772人死於交通事故！4大民團衝交通部陳情　盼與李孟諺座談

▲行人路權、機車團體等民間團體集結在交通部，向新部長李孟諺喊話盡速「與民對話」 。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今年1到3月772人死於交通事故，行人零死亡推動聯盟、台灣機車路權促進會、台灣交通安全協會及中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等4大民間團體，今（12日）上午集結在交通部大門口，提出5大訴求，要求新上任交通部長李孟諺「與民對話」。

交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦代表交通部，出面收下民團陳情書，胡迪琦表示，會把民團訴求跟陳情內容轉達給部長，稍後也會做正式回覆。

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行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧指出，交通部公布最新統計資料顯示，今年1至3月道路交通事故有9萬7436件，造成772人死亡，未達降至759人目標，行人死亡數119人，較去年同期增加16人、成長約15.5%。今年首季行人事故分析，其中6成9遭汽車碰撞，主要是車輛不停讓行人。

該聯盟提出5大訴求，包括行政院「行人交通安全行動綱領」成果應定期公布、全面提高人行設施的普及率及適應性、駕駛與駕照回訓制度應規劃實施、記點不能取消，違規恢復舉發，以及召開交通安全國是會議讓公民參與。

▲交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦(綠衣者)，收下民團陳情書。（圖／記者蔡亞樺攝）

機促會理事羅宜說，交通部長換成水利專長的李孟諺，各界團體期許帶來交通新氣象，中央陸續通過「道路交通安全基本法、「行人交通安全設施條例」，作為交通的指導原則，但交通部又提出道路交通管理處罰條例的修法，限縮檢舉違規項目、取消記點，政策搖擺，令人質疑交通法規穩定性。

羅宜提到，機車被迫強制兩段式左轉及內側車道禁行機車，蘇花改不願開放供白牌機車通行，置民眾於危險的境地，且大型重機數十年爭取上國道至今仍未開放，無法感受到政府正面溝通的誠意，但仍希望李孟諺與民團進行對話，幫助台灣早日走出「交通地獄」。

大型重型機車經營同業全國促進會理事長洪鉅順說，「道路管理處罰條例」修法是要保障人民安全與行車秩序，不該造成問題，希望早日與李孟諺面對面談話。台灣交通安全協會理事長陳宏益說，新人新政，不要因循舊法，民團先拋出橄欖枝，盼與新部長座談，一起改善台灣交通環境。