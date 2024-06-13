陸人氣樂團吉他手「睡粉絲240多次」！暗駡隊友蠢貨　本尊道歉退團

▲聲音玩具吉他手李哲出軌。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸搖滾樂團「聲音玩具」吉他手李哲被曝出軌粉絲，2年多時間中，兩人發生關係240多次，期間多次拒絕使用保險套，甚至在經期都不會停。此外，多次背地辱駡隊友「又在陪蠢貨排練了」等。12日，本尊「李哲李」發文承認爆料，並宣布退出樂團。

聲音玩具樂隊（Soundtoy）是成立於1999年的中國大陸搖滾樂隊，由主唱歐珈源、吉他手李哲、貝斯手胡凱和鼓手王詠組成，去年參加大陸綜藝「樂隊的夏天」再度爆紅。

出軌對象「atwhdaml」近日不斷發文爆料稱，李哲欺騙女生感情，冷暴力、pua、逃避、甚至吉他都要求女生贈送，「作為受害者，我要求李哲退出聲音玩具樂隊。」

她透露，自2021年11月到2024年6月，以各種甜言蜜語哄騙自己，要求自己每次都飛到演出的地點和成都，發生關係240多次，期間多次拒絕使用保險套，甚至在生理期都不會停。

「atwhdaml」更爆出細節，李哲在妻子的母親去世這天，都要求自己與他發生關係。

▲李哲宣布退出樂隊。（圖／翻攝自微博）

她還說，李哲在2023年大陸國慶後與自己發生關係，被妻子放在他身上的錄音設備錄到了全程。事後李哲解釋，前一天和妻子呆在一起的時候，為了不發生關係，謊稱吃治療脫髮的藥無法勃起，以表達對自己的忠誠。

「atwhdaml」說，李哲說妻子的不好，把婚姻中所有的過錯都推到妻子身上，甚至在妻子發微博曝光他是個渣男時揚言要找人把她弄殘，另外，還背地辱罵隊友「又在陪蠢貨排練了」等。

12日，李哲在微博發文，承認婚外情並宣布退出樂團，「對不起家人是真、給團隊丟臉是真、婚外情是真、浪費大家的時間也是真、讓這個公共空間又髒了一些也是真。」