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林燕祝爆料先人火化無法融化稀有合金被變賣　灰燼當垃圾處理

▲台南市議員林燕祝關切台南先人火化後，無法融化的不銹鋼或稀有元素合金，被殯葬所變賣或當垃圾焚燒事件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員林燕祝關切台南先人火化後，無法融化的不銹鋼或稀有元素合金，被殯葬所變賣或當垃圾焚燒事件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

黑心殯葬事件延燒，台南市議員林燕祝關切台南先人火化後，無法融化的不銹鋼或稀有元素合金，被殯葬所變賣或當垃圾焚燒事件，林燕祝說廉政署已展開調查，台南市應訂定管理規則並尊重先人！

▲台南市議員林燕祝關切台南先人火化後，無法融化的不銹鋼或稀有元素合金，被殯葬所變賣或當垃圾焚燒事件。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市議員林燕祝關切台南先人火化後，無法融化的不銹鋼或稀有元素合金，被殯葬所變賣或當垃圾焚燒事件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，台南市警察局長廖宗山即將退休，市議員林燕祝在質詢時，特別送上恭喜廖局長榮退，台南市民敬賀的賀匾。林燕祝怕黃偉哲市長重蹈蔣萬安市長，警察局長人選被中央玩弄後塵，她詢問黃偉哲市長有沒有口袋名單？黃市長回說沒有。

▲台南市議員林燕祝關切台南先人火化後，無法融化的不銹鋼或稀有元素合金，被殯葬所變賣或當垃圾焚燒事件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林燕祝質詢官員誰裝假牙？誰身上有心導管？備詢官員也舉手坦白，看著官員一頭霧水表情，她仔細說明人體內會出現不銹鋼、黃金、鈷、鉻、鉬等稀有元素，那是因為人體進行植牙、假牙、人工膝或髖關節等手術後，植入人體的不銹鋼或稀有元素合金，但在人離世大體進行火化後，這些不鏽鋼或稀有元素合金都無法融化。

林燕祝指出，台南有新營福園火化場、柳營祿園火化場和南區火化場，她接獲陳情，先人大體內私人物件燒不掉，火化場變賣私吞，原來新北市爆發黑心殯葬竊取火化金牙弊案，廉政署從去年底就從北查到南，發現新營和柳營火化場直接將這些無法融化的稀有合金回收變賣，南區火化場則是將這些無法融化的稀有合金和先人的灰燼，請環保局當垃圾焚化，怎可將先人灰燼當垃圾處理這是對先人不敬。

林燕祝繼續說，她查出，先人火化融化不掉的合金，台南殯葬所半年就能回收約2900多公斤，台北市平均每個月則可回收300到400公斤，若以台北市價每公斤822元計價，台南光半年就能賺238萬元，一年就500多萬元，詢問政風處說沒接到檢舉，民政局長姜淋煌說，看到新北新聞後，台南已訂出管理規則。

▲台南市議員林燕祝關切台南先人火化後，無法融化的不銹鋼或稀有元素合金，被殯葬所變賣或當垃圾焚燒事件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林燕祝請黃偉哲市長要重視，她說管理規則不完備需增訂，『在往生者家屬申請火化時應詢問往生者身上有無金屬，若是有，應詢問家屬火化後要取回嗎？火化後要確定種類及數量，無異議，要開立金屬清冊及切結書，由家屬簽名領回。』她說若不領回，回收款項成為殯葬基金改善殯葬相關設施，不是更能廣布先人的福澤嗎？黃偉哲市長表示，一定要徵詢家屬，而且對先人的尊重更重要。

林燕祝也痛批，在新化公墓，下營第一公墓，下營第二公墓，發現偷倒夜市垃圾、轉嫁市府清運、自家荷包賺飽、浪費人民公帑，讓她更氣憤的是在南區喜樹公墓，還發現安平市場的事業廢棄物，在新化南173-3鄉道，也被傾到事業廢棄物、裝潢廢棄物，市府應好好徹查。

▲台南市議員林燕祝關切台南先人火化後，無法融化的不銹鋼或稀有元素合金，被殯葬所變賣或當垃圾焚燒事件。（圖／記者林東良翻攝，下同）

對於之前揭發的安平托嬰中心涉虐嬰事件，林燕祝不滿地說業者還找民進黨議員，帶著她的家人充當家長來議會喊冤，事實是社會局兩度調查，發現這家托嬰中心長期照顧不當情況嚴重，因此才會依兒權法裁罰四名托育人員，並處以托嬰中心停辦3個月，可是業者繼續夜間托育，業者膽大妄為，規避查緝，圖謀私利，請市府相關局處繼續稽查並移送檢調。

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