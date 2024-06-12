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大陸 大陸焦點 特派現場

女客脫光泡澡「房務人員突闖入」！全裸對到眼讓她大崩潰

▲▼飯店,房間,青旅,國旅。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲張女趁著端午連假住五星級飯店，沒想到準備泡澡時，房務人員突然進門，還跟她對到眼。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

大陸一名張姓女子趁著端午連假出遊，與丈夫、孩子到上海某五星級飯店入住，沒想到人在浴室泡澡時，房務人員突然闖入，導致她與孩子裸體被看光，氣得她質疑，隱私不備注重。對此，飯店業者則堅稱，這些都是按照標準管理流程，沒有侵犯隱私的疑慮。

綜合陸媒報導，張女的親友正好是端午節前後生日，因此一家人為了慶祝，特意前往上海旅遊，並且訂了知名的五星級飯店。8日下午當天，房間內只有張女與孩子，2人於是決定泡個澡，沒想到放好泡澡水、全身脫光以後，房務人員竟然直接闖進門，透過玻璃反射跟她對到眼，場面尷尬至極。

房務人員看見以後，默默地將端午節贈送的粽子放在房間裡，接著立即離開房間。張女對此氣得大罵，雖然房間跟浴室之間，有遮擋用的簾子，但因為房內只有她與孩子，所以並沒有拉起來，沒想到會有房務人員闖入。

▲▼浴室,浴缸,沐浴,泡澡。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子準備泡澡，沒想到房務人員突然闖入。（示意圖／免費圖庫Pexels）

對此，房務人員則告知，在進入之前有敲門，但因為無人應答，才會直接進入。不過，張女則認為，若真的要送粽子，是不是可以先提前告知，或是打電話詢問，而非沒有經過同意就擅自闖入。

此外，張女隔天與家人吃完早餐，外出散步逛街，豈料回到房間，發現衣服、包包都被移動了位置，且房內完全沒有打掃痕跡，或是重新鋪床、更換新毛巾等等，為何房務人員會在沒有告知的情況下，直接闖入房間。

飯店業者聽完後則回應，第一次送粽子時，房務人員有先敲門，沒人應答後開門、站在門口詢問，發現還是沒人回應，才進入房間內。至於張女所說的第二次進房，則是房務人員進入收取乾洗衣物，一切行為都是按照標準的管理流程，沒有侵犯隱私。

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