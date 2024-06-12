民眾黨也要下鄉辦廟口開講　黃國昌：打擊民進黨假訊息人人有責

▲民眾黨團召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德11日核可行政院對國會改革相關修法的覆議案，立院進入15天表決戰，而藍綠也將下鄉宣講較勁，民眾黨主席柯文哲認為「不如一開始在立院好好辯論」，然而民眾黨團總召黃國昌11日爆料，未來也可能進行廟口開講。面對目前廟口開講最新進度，黃國昌12日說明，打擊民進黨散播的假訊息，人人有責。

民眾黨團總召黃國昌、幹事長吳春城、立委林國城12日上午召開「國會改革未違憲 民進黨當家鬧事無底線」記者會，黃國昌針對行政院提供給立法院的函文依序做說明。

針對民眾黨廟口開講最新規劃為何，以及柯先前曾說「與其通過後再宣講，不如一開始在立院好好辯論」，為何昨日柯在場的會議中拍板要下鄉開講，有何種考量？黃國昌回應，最重要的是把道理說明白，有效打擊民進黨散播的假訊息，「打擊假訊息人人有責。」

黃國昌提及，下一階段不管是透過線上或線下，會持續跟台灣社會負責任報告，國會改革對於有效監督行政權的重要性，以及如何抑制民進黨政府狹持執政資源，鋪天蓋地的散播假訊息，民眾黨會持續努力，而相關會議跟討論，就是昨天早上黨團會議時，柯文哲的確有與會，大家充分交換完意見並做初步規劃，但規劃還在進行中，成熟後會跟外界清楚報告。