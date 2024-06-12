與跑道僅一牆之隔　「離世界最近的小學」陳康國小走入歷史

▲陳康國小曾有過空軍眷村繁榮熱鬧的景象。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城重大建設預定在今年11月起全區動工，大園區內有4所小學因應航空城計畫徵收土地，面臨廢校。其中，最具歷史故事的陳康國小，昔因週邊有空軍機場和桃園國際機場，被喻為全世界唯一週邊有兩座機場的小學，直至空軍機場他遷，桃園國際機場擴建跑道，自此學校與桃機跑道僅有一牆之隔，而有「離世界最近的小學」之稱。

▲陳康國小與桃機跑道僅有一牆之隔，而有「離世界最近的小學」之稱。（圖／記者楊淑媛攝）

這所「離世界最近的小學」即將消逝！校方在發行的第24期末期校刊指出，「學校裁撤」是國家教育的一件大事，對地方居民和社區家長而言，更是深具影響和衝擊。今年陳康國小因為配合桃園航空城重大建設廢校，學校即將走入歷史。

▲校刊記載陳康今昔榮景。（圖／記者楊淑媛攝）

校刊記載，陳康國小是民國40年成立的「空軍總部附設小學」，為紀念我國空軍英雄「陳康」大隊長，在民國56年改隸桃園縣政府後，正式更名為「陳康國民學校」，民國57年8月1日復更名為「陳康國民小學」。

▲校園內的陳康先生銅像。（圖／記者楊淑媛攝）

陳康國小是一所極具歷史意義的小學，學校所在的地理位置特殊，一邊是一牆之隔的桃園國際機場，另一邊是早期的美軍軍用機場，曾有過空軍眷村繁榮熱鬧的景象，最多時期的學生人數多達1400多人，培育出多位國軍將官人才，見証過早期台灣空軍發展，黑貓中隊、軍用機場設施，眷村文化興衰的演變，也經歷了桃園國際機場一至三期的擴建和搬遷，在歷經73年的人事變遷下，如今學生僅21人。

▲因應航空城計畫徵收土地，陳康週邊房舍已被木板封起，即將拆遷，地方冷清。（圖／記者楊淑媛攝）

與桃機跑道僅有一牆之隔的陳康國小，最特別的是，進入陳康國小校園，即有3座銅像矗立，分別是迎面而來的至聖先生孔子銅像，接著是位於孔子銅像後方、左、右兩旁的國父與陳康先生銅像。未來，陳康的校舍和建築都將面臨消失，但陳康的精神和價值將永遠存在，並存在陳康人和地方人士的回憶中。