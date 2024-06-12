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6月廢校！桃園陳康國小末代畢典　11畢業生穿空姐、機師裝登場

▲「陳康」廢校，末代畢典師生感慨萬般

▲校長許志賢(左一)帶領11名末代畢業生校園巡禮。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

這一年，我們跟「陳康」說再見！桃園市大園區陳康國小因應桃園航空城計畫徵收土地，於6月底廢校，校方12日舉行畢業典禮，11名末代畢業生穿上空姐和機師或空少服裝，拉著登機箱，在司儀老師唱名下，由家人陪同一一步入會場，接受校長許志賢頒贈畢業証書，許多老校友、老教師和地方人士紛紛到場，見証今年73歲的「陳康」走入歷史。

▲「陳康」廢校，末代畢典師生感慨萬般

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▲末代畢業生成會場焦點。（圖／記者楊淑媛攝）

校長許志賢說，4年前他分發至陳康，即知學校要配合國家重大政策，面臨廢校的命運。這些年，校方也開始為廢校做準備，而陳康最多學生的紀錄有1400多人，今天全校才剩21個小朋友，除了11名畢業生今天畢業，另外10名在校生轉入他校就讀，18名教職員另有安排，也就是大家通通在今天畢業，人事的變遷，令人感慨！

▲「陳康」廢校，末代畢典師生感慨萬般

▲陳康國小與桃機跑道僅有一牆之隔，而有「離世界最近的小學」之稱。（圖／記者楊淑媛攝）

談起昔日的陳康，許校長說，陳康國小原名為「空軍總部附設桃園小學」，民國40年成立，是由當年位於學校附近的空軍第五大隊創辦，當時有10個班級360個小朋友，首任校長徐家騰先生是由空軍總部委派，也是軍職，就讀學校的小朋友必須是空軍子弟。

▲「陳康」廢校，末代畢典師生感慨萬般

▲年逾80歲的前家長會長游象秋(右)和退休老師相見歡。（圖／記者楊淑媛攝）

直至民國56年由桃園縣政府接收，為紀念我國空軍英雄「陳康」大隊長，將校名更名為陳康國小，今年畢業生為第57屆。陳康國小昔因週邊有空軍機場和桃園國際機場，被喻為全世界唯一週邊有兩座機場的學校，直至空軍機場他遷，桃園國際機場擴建跑道，自此學校與桃機跑道僅有一牆之隔，而有「離世界最近的小學」之稱。

▲「陳康」廢校，末代畢典師生感慨萬般

許志賢校長今日帶領畢業生校園巡禮後，隨即展開末代畢業典禮，榮獲市長獎的溫品沂說，學校就像她的第二個家，即使畢業了，昔日的老師和同學以及校園的一景一物，都將是畢生難忘！73歲的盧姓老校友、80多歲的前家長會長游象秋、市議員徐其萬、陳康國小家長會長廖文聖、校友也是大園青商會秘書長郭葳、大園區家長會理事長林國強等人士陸續到場觀禮。

▲「陳康」廢校，末代畢典師生感慨萬般

▲這一年，我們跟「陳康」說再見！（圖／記者楊淑媛攝）

市府教育局表示，桃園航空城重大建設預定在今年11月起全區動工，徵收區內的竹圍國小將遷至竹圍國中校區，圳頭、后厝、沙崙、陳康4所國小則於6月廢校。目前4校教師25共名，依超額教師介聘作業要點及教師意願選填，優先介聘至他校服務，確保每名教師的工作權益。另至6月底前，4校學生轉至他校教就讀，可向原校申請就學補助，包含服裝、課本等費用，每人一次性補助2萬5000元，保障學生權益。

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