SRF進駐桃園爭議！他揭經濟部撤市府處分原因　「不符法律要件」　

▲民進黨前立委、法務部政務次長黃世杰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

近期藍營質疑，桃園市3家固體再生燃料（SRF）廠進駐桃園科技工業園區，在經濟部解套下「敗部復活」。立委任內曾多次關切此議題的法務部政次黃世杰昨（11日）深夜發出長文，直指桃園市政府所做出的廢止處分，有明顯瑕疵，處分函中竟然沒有引用法條，也未詳細說明廢止理由，因為不符合法律所規定的要件，經濟部訴願委員會才不得已撤銷免處分。

黃世杰表示，從經濟部訴願決定書中，很清楚可以看出，桃園市政府所做出的廢止處分，有明顯瑕疵，處分函中竟然沒有引用法條，也未詳細說明廢止理由，可見處分多草率，因為不符合法律所規定的要件，經濟部訴願委員會的專家學者，才不得已透過嚴謹的法律審查撤銷免處分。

黃世杰表示，他相信，即使是桃園市政府訴願委員會，所聘請的專家學者，遇到類似情事，也會做出類似決議，現在連警察開的紅單，都會明確援引法律條文，桃園市政府經考試合格的公務員們，在做行政處分時，不該連法律條文都不會引用，若真如此，那就是法治的大倒退。若不是這樣，那麼孰以致之？到目前為止，沒有看到任何合理的說明。

其次，黃世杰續指，雖然充滿瑕疵的處分已被撤銷，但這並不妨礙桃園市政府另作適法處分，至於為何點名市府？桃市府是桃科主管機關，管理中心主任也由市政府指派，張善政市府不該只享權力、卻不扛責任。市長張善政作為桃園市大家長，無論前市府決策對或錯，現任市長都該依照現在的民意來施政，而且自己也早已指出法律上確實有空間，只要張善政拿出魄力，民意一定會給予支持，若做不到，也要告訴市民朋友不能做的理由是什麼。

最後，黃世杰強調，他的立場從一而終，早在距離選戰還有一段時間的2023年3月，自己得知這件事後，就立刻準備書面質詢表達質疑。立法院公報上都有白紙黑字紀錄：「經濟部貿然以專案方式核准再生能源發電設備進駐桃科，是否有規避環評之嫌？爰此，要求經濟部推動再生能源過程中，應避免規避相關環保法令之管制要求，並應避免同類型發電設施過度集中，以維護當地居民權益。」

黃世杰補充，他在立委任期內，也當面質詢行政院院長、經濟部長，並主動召開說明會，要求經濟部、環境部官員到觀音聆聽民意，更讓桃園市經發局的代表，當場向市民承諾，不再推進3家SRF電廠後續程序，在不斷努力下，經濟部3度發函收回推薦函，且表態不續推SRF進駐桃科，並於11日再次得到新部長郭智輝的證實；也讓桃園市政府在選後2個月，終於發函撤銷入園許可，只是料想不到，他們其實在打假球。

黃世杰表示，回歸法律面來看，SRF電廠進駐桃科，經濟部推薦函並不是必要條件，市政府應本於職權，自行做出決定，這也是藍營民代之所以能對前市長、前市府，做出批評的根據所在，然而，反過來說，現任的張善政市府依相同的法令，也擁有一樣的權能，若張善政認為前朝決策有瑕疵，現在張已握有行政權，請做出張認為正確的決策，而不是停在批評階段，讓施政藍圖只剩謾罵跟空轉。

黃世杰提醒，政治口水終會過去，人民需求才是從政者最應該重視的事，提醒張善政，市政府是掌握權力的機關，市長應該要約束自己的局處首長，別反過來要求市民謙虛，市府態度卻如此傲慢，說實話，做實事，才是人民之福，這也是自己在每個崗位上，恪守的精神與守則。