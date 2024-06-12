　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

SRF進駐桃園爭議！他揭經濟部撤市府處分原因　「不符法律要件」　

▲▼民進黨立院黨團召開「新北治安崩盤 初選選情告急 侯友宜全甩中央」記者會 鄭運鵬 黃世杰 張宏陸 劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨前立委、法務部政務次長黃世杰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

近期藍營質疑，桃園市3家固體再生燃料（SRF）廠進駐桃園科技工業園區，在經濟部解套下「敗部復活」。立委任內曾多次關切此議題的法務部政次黃世杰昨（11日）深夜發出長文，直指桃園市政府所做出的廢止處分，有明顯瑕疵，處分函中竟然沒有引用法條，也未詳細說明廢止理由，因為不符合法律所規定的要件，經濟部訴願委員會才不得已撤銷免處分。

黃世杰表示，從經濟部訴願決定書中，很清楚可以看出，桃園市政府所做出的廢止處分，有明顯瑕疵，處分函中竟然沒有引用法條，也未詳細說明廢止理由，可見處分多草率，因為不符合法律所規定的要件，經濟部訴願委員會的專家學者，才不得已透過嚴謹的法律審查撤銷免處分。

黃世杰表示，他相信，即使是桃園市政府訴願委員會，所聘請的專家學者，遇到類似情事，也會做出類似決議，現在連警察開的紅單，都會明確援引法律條文，桃園市政府經考試合格的公務員們，在做行政處分時，不該連法律條文都不會引用，若真如此，那就是法治的大倒退。若不是這樣，那麼孰以致之？到目前為止，沒有看到任何合理的說明。

其次，黃世杰續指，雖然充滿瑕疵的處分已被撤銷，但這並不妨礙桃園市政府另作適法處分，至於為何點名市府？桃市府是桃科主管機關，管理中心主任也由市政府指派，張善政市府不該只享權力、卻不扛責任。市長張善政作為桃園市大家長，無論前市府決策對或錯，現任市長都該依照現在的民意來施政，而且自己也早已指出法律上確實有空間，只要張善政拿出魄力，民意一定會給予支持，若做不到，也要告訴市民朋友不能做的理由是什麼。

最後，黃世杰強調，他的立場從一而終，早在距離選戰還有一段時間的2023年3月，自己得知這件事後，就立刻準備書面質詢表達質疑。立法院公報上都有白紙黑字紀錄：「經濟部貿然以專案方式核准再生能源發電設備進駐桃科，是否有規避環評之嫌？爰此，要求經濟部推動再生能源過程中，應避免規避相關環保法令之管制要求，並應避免同類型發電設施過度集中，以維護當地居民權益。」

黃世杰補充，他在立委任期內，也當面質詢行政院院長、經濟部長，並主動召開說明會，要求經濟部、環境部官員到觀音聆聽民意，更讓桃園市經發局的代表，當場向市民承諾，不再推進3家SRF電廠後續程序，在不斷努力下，經濟部3度發函收回推薦函，且表態不續推SRF進駐桃科，並於11日再次得到新部長郭智輝的證實；也讓桃園市政府在選後2個月，終於發函撤銷入園許可，只是料想不到，他們其實在打假球。

黃世杰表示，回歸法律面來看，SRF電廠進駐桃科，經濟部推薦函並不是必要條件，市政府應本於職權，自行做出決定，這也是藍營民代之所以能對前市長、前市府，做出批評的根據所在，然而，反過來說，現任的張善政市府依相同的法令，也擁有一樣的權能，若張善政認為前朝決策有瑕疵，現在張已握有行政權，請做出張認為正確的決策，而不是停在批評階段，讓施政藍圖只剩謾罵跟空轉。

黃世杰提醒，政治口水終會過去，人民需求才是從政者最應該重視的事，提醒張善政，市政府是掌握權力的機關，市長應該要約束自己的局處首長，別反過來要求市民謙虛，市府態度卻如此傲慢，說實話，做實事，才是人民之福，這也是自己在每個崗位上，恪守的精神與守則。

ET快訊
快訊／台積電飆905元天價！
台攝影師南京被拘留　國台辦：查出58件淫穢物
快訊／烏克蘭首都多起爆炸聲　波蘭軍機緊急升空
潮州副站長上火線「一次說清楚」　大票人洗版：支持副座
「上班12hrs很累」！北捷OL遭2婦逼讓博愛座　頭撞柱濺血
快訊／基隆警少年隊遭搜索！小隊長涉包庇色情KTV
快訊／胡歌睽違6年來台　國台辦：「寶總」到寶島是好事
快訊／黃仁勳概念股關不住！　拉第7根漲停
亮槍惹議！潮州副站長喊「我有恐嚇嗎」：除非腦袋有問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

憂《財劃法》衝擊育兒、長照補助　民進黨4圖卡示警藍白瓜分國家

覆議案送達立院！藍速請韓國瑜開協商　要求卓榮泰到院說明窒礙之處

謝國樑拋「北北基」合併升格　蔣萬安：北北基桃已是夥伴關係

「我沒玩股票、更沒收回饋！」　徐巧芯嗆杜秉澄是「空氣汙染」

陸男駕快艇直闖淡水渡船頭　蔣萬安：確實有點誇張

徐巧芯爆王義川資料來源「中華電信子公司」　中華電信秒打臉：沒有

徐巧芯喊冤「我在採訪時被騙」　控週刊竟使用詐欺犯的言論提問

北市第一殯儀館走過一甲子今開拆　蔣萬安曝未來4大用途

陸快艇男輕易突破海防登陸　羅智強諷：民進黨真要拿掃帚打巷戰？

抓到了！選前「虎尾設導彈基地」恐嚇簡訊　假消息源自中國

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

憂《財劃法》衝擊育兒、長照補助　民進黨4圖卡示警藍白瓜分國家

覆議案送達立院！藍速請韓國瑜開協商　要求卓榮泰到院說明窒礙之處

謝國樑拋「北北基」合併升格　蔣萬安：北北基桃已是夥伴關係

「我沒玩股票、更沒收回饋！」　徐巧芯嗆杜秉澄是「空氣汙染」

陸男駕快艇直闖淡水渡船頭　蔣萬安：確實有點誇張

徐巧芯爆王義川資料來源「中華電信子公司」　中華電信秒打臉：沒有

徐巧芯喊冤「我在採訪時被騙」　控週刊竟使用詐欺犯的言論提問

北市第一殯儀館走過一甲子今開拆　蔣萬安曝未來4大用途

陸快艇男輕易突破海防登陸　羅智強諷：民進黨真要拿掃帚打巷戰？

抓到了！選前「虎尾設導彈基地」恐嚇簡訊　假消息源自中國

快訊／台積電飆905元天價　除息前夕衝出好采頭

北市惡父酗酒喊殺死家人！大兒子慘遭刺肚噴血...妻奪刀救人

快訊／中橫錐麓隧道東口嚴重坍方！持續落石雙向中斷　估6／13搶通

憂《財劃法》衝擊育兒、長照補助　民進黨4圖卡示警藍白瓜分國家

覆議案送達立院！藍速請韓國瑜開協商　要求卓榮泰到院說明窒礙之處

快訊／黃仁勳喊「台灣是重要國家」　國台辦：希望他補補課

韓五代男團「顏值擔當」TOP 3出爐！RIIZE元彬神級復古美男

台灣AV崩了？老司機揭密「FC2更優質」　曝台片衰敗5原因：有夠出戲

快訊／被爆年薪破110萬！　潮州副站長「16字回應了」

獨／導師涉性騷多名女學生！扯衣看胸+摸臀噁喊：那麼小沒關係啦

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

政治熱門新聞

新冠又來了！詹江村傻：開會有人狂咳「未戴口罩」

黃國昌直播D槽露餡　「台鹽子公司」內鬼被曝光

快訊／搭快艇闖淡水渡船頭「陸男身份曝光」！　曾任海軍艦艇艇長

澎湖輪載客率破6成首推「海上嘉年華遊程」　4天3夜不到6千元

幕後／胡歌跟台青年導演交流！不到24小時行程曝　晚間留飯店吃素

花東快非畫大餅　卓揆要求縮短部落諮商時間

鄭文燦海基會首場台商活動　考察台南投資環境

陳智菡點名沈伯洋是「麥卡錫主義代言人」：實在可怕

新北新店工廠大火！文山居民聞到異味　北市提醒：避免外出、關緊門窗

卓榮泰曾赴陸見台商未報備！　柯志恩嘆：里長卻要被約談很諷刺

「焦糖哥哥」接民進黨北市黨部執行長

胡歌睽違6年來台　陸委會證實：專案申請

藍綠下鄉宣講　白討論辦廟口開講

徐巧芯捲洗錢仍追潛艦　賴清德一句話釣出她

更多熱門

相關新聞

SRF廠商訴願成功　桃市府轟「卸責」

SRF廠商訴願成功　桃市府轟「卸責」

針對桃園市SRF廠商向經濟部訴願成功，等同讓3家廠商敗部復活推翻市府先前撤銷其入園許可，對於經濟部將責任推回地方，桃園市政府今天做出回應表示，SRF本不符合桃科土管規定，是經濟部於2020年建議以專案核准方式入園，顯見SRF進駐桃科為經濟部積極運作結果，如無經濟部刻意推薦，這3家SRF廠當年根本無法進駐，經濟部宣稱推薦不具法律效力說法，實屬卸責之說，市府後續自將依權限嚴格審查相關污染排放。

3家SRF廠將進駐桃園科學園區　藍委怒：不排除包圍經濟部抗爭

3家SRF廠將進駐桃園科學園區　藍委怒：不排除包圍經濟部抗爭

為何發SRF推薦函？　郭智輝：能解決能源問題

為何發SRF推薦函？　郭智輝：能解決能源問題

桃園SRF廠商敗部復活　張善政再槓經濟部

桃園SRF廠商敗部復活　張善政再槓經濟部

桃園SRF廠「敗部復活」　黃世杰兩點聲明開轟

桃園SRF廠「敗部復活」　黃世杰兩點聲明開轟

關鍵字：

桃園SRF廠廢止處分經濟部黃世杰

讀者迴響

熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

Toro爆劈腿！前女友痛揭他「數度精神失控」

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

蔡尚樺火大回應！

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

武玄壇消災價目表曝光！一票人驚：轉行了

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

更多

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面