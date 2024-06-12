雨彈連炸南部4天　大台北飆36度

▲西南風影響，苗栗以南不定時有短暫陣雨，大台北、台東出現36度高溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣逐漸炎熱，中央氣象署指出，西南風影響持續到周日，迎風面苗栗以南不定時有短暫陣雨甚至局部雷雨，南部降雨機率比中部高，大台北、台東上看36度高度，下周轉為偏南風，大台北、台東高溫略降，約33度左右。

氣象署預報員李孟軒表示，目前鋒面位置偏北方，台灣在鋒面前緣的西南風環境 ，西南風偏強有對流雲系移到中南部陸地，造成降雨情形，中南部今天清晨到上午南部有一陣陣的雨勢。

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他說，從目前雷達迴波來看，南部地區包括台南、高雄、屏東，仍然有雷達迴波從西南部海面移入，造成降雨情形，高雄目前累積降雨量達到40毫米，中部零星迴波移入，可能會有降雨，中南部民眾外出記得攜帶雨具備用。

▲未來天氣變化趨勢 。（圖／氣象署提供）

未來一周天氣，李孟軒指出，西南風影響持續到周日，迎風面苗栗以南不定時有短暫陣雨，甚至有局部雷雨，南部降雨機率比中部還高。北部、東半部地區多雲到晴，午後山區、大台北東側跟東北部有局部雷陣雨發生。

他表示，北部、東半部未來一周氣溫偏高，尤其大台北、台東因西南風沉降影響，出現36度高溫，注意防曬並補充水分，周日西南風強度減弱，中南部降雨緩和。

李孟軒說，下周一、二太平洋高壓逐漸增強，風向從西南風轉為偏南風，降雨型態偏向午後雷陣雨，但雨量不會太多，下周各地高溫31度以上，大台北跟台東高溫降降為33度左右。

他表示，下周天氣與本周相比，白天高溫稍微降溫，周日前受到西南風影響，中南部短暫陣雨，比較是時晴時雨的天氣型態，北部、東半部地區多雲到晴，午後有短暫陣雨。