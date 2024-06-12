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台北悶熱今飆36度　午後熱對流旺盛專家曝「降雨熱區」

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲天氣逐漸炎熱，台北、台東今仍有近36度的高溫發生機率。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣逐漸炎熱，天氣風險公司天氣分師柯聿寧今(12日)指出，今天受西南季風影響，中南部白天可能受到沿岸對流移入影響，天氣晴時多雲偶雨，易降雨區域稍往山區調整，山區仍然有午後對流發展帶來短暫雨或雷雨，北東有近36度高溫發生的機率。

柯聿寧說，西南季風環境可持續到周六，明天水氣略增，東北側海面風向略轉偏南，中南部沿岸清晨到上午的降雨、中午前後西半部山區的熱對流、午後山區東北側的熱對流降雨都有增加的趨勢。

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▲▼軒嵐諾颱風逐漸遠離台灣，陸上颱風警報解除，天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲今天持續受西南季風影響，中南部晴時多雲偶雨 。（圖／記者李毓康攝）

他還說，北部近山平地也可能因局部風向的關係，有機會受到熱對流擴散影響，有短暫降雨的機會，各地高溫的情況有略微下降一點的趨勢，感受還是偏熱。

柯聿寧指出，周五西南季風的風向略偏南，各地天氣型態仍類似，不過隨著環境水氣開始減少，降雨頻率及雨量都有減少的趨勢，高溫變得比較明顯。

▲▼ 。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

▲下周三後太平洋高壓勢力稍增強，逐漸轉為夏季天氣型態 。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

他說，周六西南季風再增強，水氣進一步減少，中南部清晨沿岸降雨及午後山區降雨都明顯的減少，天氣偏向高溫穩定，外出需做好防曬並適時補充水分，避免長時間待在高溫環境。

柯聿寧表示，周日到下周一風向由西南轉為偏南風，各地降雨型態逐漸轉為午後對流雨為主，下周二短暫回到西南風環境，中南部清晨降雨機率提高，下周三後太平洋高壓勢力稍增強，帶來偏南風環境，逐漸轉變為夏季天氣型態。

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