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全國金級認證環保旅館32家　嘉義市新悦花園酒店入選

▲▼落實綠色旅遊 新悦花園酒店再獲環保旅館金級認證 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼落實綠色旅遊 新悦花園酒店再獲環保旅館金級認證 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

繼耐斯王子大飯店、兆品酒店之後，嘉義市再有新悦花園酒店獲得環境部環保旅館，並由執行董事長劉映雪代表於市務會議中轉呈獎項，與市府團隊分享喜悅。嘉義市長黃敏惠感謝業者響應市府環保政策，齊心攜手向「新永續出發」，也邀請民眾來嘉旅遊，並感受永續。

黃敏惠強調，永續發展是這個世代最重要的課題，感謝新悦花園酒店在不斷充實飯店設施發展的同時，與時俱進，兼顧永續。全國獲金級認證的環保旅館僅有32家，而嘉義市就佔當中2家，實屬不易。

黃敏惠市長表示，「永續不只是說法，而是做法」，一定要留給下一代有希望的嘉義市。市府透過跨域整合，以永續發展作為城市治理主軸，擘畫十大旗艦計畫藍圖，邁向城市「新永續淨零」的願景。感謝民間企業攜手市府，永續旅遊新趨勢，兼顧經濟發展與環境的平衡，共同將永續融入治理，讓永續成為生活，並讓永續轉為商機。期待未來永續治理的概念能影響更多產業加入環保永續的行列，讓永續思維成為作為，影響整個城市。

▲▼落實綠色旅遊 新悦花園酒店再獲環保旅館金級認證 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，近年環保議題抬頭，永續、綠色旅遊逐漸成為遊客進行旅遊規劃的考慮項目之一，嘉義市先有耐斯王子大飯店獲得銀級環保旅館認證、去(112)年為兆品酒店獲得金級環保旅館認證，今(113)年再有新悦花園酒店獲得金級環保旅館認證，新悦花園酒店也是嘉義市首間同時獲得國際GTS綠色旅行標章二星認證的旅館。明(114)年旅宿業禁用一次性備品的政策即將上路，市府今年也委託專業團隊辦理輔導課程，邀請旅宿業相關專家學者分享如何因應這項新措施，共同為環境永續盡一份心力。

▲▼落實綠色旅遊 新悦花園酒店再獲環保旅館金級認證 。（圖／嘉義市政府提供）

新悦花園酒店響應嘉義市政府推行永續旅遊新趨勢，繼拿下ESG綠色旅行標章二星認證（Green Travel Seal）後，再獲環保旅館金級標章。新悦花園酒店以ESG面向永續發展，從多方面著手參與，以不主動陳列提供一次性旅宿用品響應減塑行動，落實社會公益回饋在地，關懷偏鄉小學，支持在地農產品減少食物運輸碳排放量，並採取二段式金級省水標章馬桶以節約用水，以平板電腦協助入住及退房手續推行無紙化作業；落實垃圾及資源分類，廚餘由處理商合作轉為可利用飼料，提高資源再利用率、於屋頂設置太陽能光電板發電供館內設備使用。鼓勵低碳旅遊提供電動機車及腳踏車租借，並參與本市Youbike2.0公共自行車活動，於飯店附近設置租借點，停車場亦設有5個電動車充電椿，使電動車無憂出遊。

▲▼落實綠色旅遊 新悦花園酒店再獲環保旅館金級認證 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府環境保護局表示，旅宿業面對淨零轉型，以永續作為取得環保標章認證實屬不易，需要達成多項環保指標，各方面落實節能、省電、減碳、省水、空氣品質及綠色採購等規定，並且1年內無違反環保法規處罰紀錄，才能獲此殊榮。而嘉義市也研訂「嘉義市淨零排放永續管理自治條例」，讓嘉義市從各方面追求「全齡共享 世代宜居」永續發展願景。嘉義市目前已有3間環保標章旅館，在低碳交通方面也有市區電動公車及Youbike，鼓勵大家低碳旅遊，響應淨零綠生活。

 
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