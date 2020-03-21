太平山國家森林「區內道路、步道」不設垃圾桶...2原因曝：都是人性！

▲太平山國家森林遊樂區去年遊客人數突破52萬，創歷年新高。（圖／太平山國家森林遊樂區提供）



記者許展溢／台北報導

太平山國家森林遊樂區蹦蹦車2018年復駛後，入園人潮持續增加，去年12月更是突破52萬人，創歷年新高。不過隨著遊客愈來愈多，垃圾處理相對是件麻煩事，園區因此不停宣導，別將各式各樣垃圾丟到遊樂區內，並透露曾在步道口設置垃圾桶，但因野生動物和人性兩大因素，最後還是撤除了。

林務局羅東林區管理處育樂課長吳思儀指出，太平山國家森林遊樂區過去在有蹦蹦車營運下，每年平均遊客約35萬人，2012年及2015年蹦蹦車因颱風來襲，造成嚴重受損停駛6年，2012年遊客一度驟降至25萬人。2014年開始行銷自然步道，至2017年回升至35萬人次。2018年隨蹦蹦車復駛，入園人潮增加至約49萬人次，期間更為讓遊客能親近太平山國家森林遊樂區，將原有動態管制入園遊客數，調整為管制車輛數，並機動調整放行路段，讓遊客分流在各據點，維持遊憩品質；也大幅降低之前遊客遠到山上，卻被管制在售票外之情形。去年入園人數破52萬人，創下開園以來入園遊客數新高。

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▲▼太平山蹦蹦車受到不少遊客喜愛 。（圖／林務局提供）



太平山國家森林遊樂區和一般遊樂區不同，區內有宜專一線和翠峰景觀兩條道路，從售票口買完票，車子至少還要開25公里道路才會看見太平山莊、蹦蹦車，若要深入翠峰湖要開41公里，路途都沒垃圾桶。吳思儀表示，2、3年前見晴懷古步道名氣大開，遊客多了起來，遊客建議下，測試設置垃圾桶，只是最後還是收掉。

吳思儀說明，2015年在步道入口的小廣場邊緣放置一個垃圾桶，只是這2年來陸續發現黃喉貂有增加出沒在步道的頻率，加上雖然垃圾桶有蓋子，黃喉貂還是有翻食的現象，因此2019年垃圾桶徹除。除此，有區內員工則向《ETtoday新聞雲》透露，和「人性」有關的原因，不少人在旅遊途中，會有許多垃圾，看見垃圾桶就想丟，就像破窗效應，許多人一到高速公路休息站，就會把所有車內垃圾清出去。若沒有設置垃圾桶，遊客就不會亂丟。

▲太平山莊前灰林鴞大型公仔。（圖／林務局羅東林區管理處提供）

吳思儀說，隨著遊客多了起來，被亂丟垃圾這件事機率其實不高，但這是小動作，還是有需要不厭其煩的一直提醒，不要將果皮、蛋殼和衛生紙等旅遊垃圾，隨處扔在園區內，因此觀念不是人人都有，不定期的就會在臉書粉絲專頁舉辦抽獎宣導環保的重要，希望將太平山國家森林遊樂區推廣無痕山林、生態保育等觀念讓各族群知道，期盼該區除是民眾遊憩的好去處，也是優質的環境教育森林育樂場域。

另外，吳思儀表示，區內太平山莊在102年取得環保署服務業環保標章，為台灣第一家取得金級認證的環保旅館，108年底申請續評審查，今年再獲「金級」環保旅館肯定，為目前台灣11家金級環保旅館之一，也是全台灣海拔最高的環保旅館外，區內同仁都是親做環保酵素清潔。

▲太平山莊。（圖／林務局羅東林區管理處提供）



林務局羅東林區管理處強調，太平山國家森林遊樂區，介於海拔500-2000公尺之間，孕育豐富的兩棲類生物等許多生態環境，追求環境保護是重要的，因此希望遊客到此一遊，能一起營造成為一個自然、潔淨、健康及舒適的遊憩環境，共同維護台灣美麗的自然山林。