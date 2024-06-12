嘉義市警察節表揚大會　黃敏惠表揚傑出員警

▲▼ 嘉市警察節表揚大會 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

每年的6月15日為一年一度的警察節，嘉義市政府警察局為歡慶警察節，特於6月12日舉辦慶祝大會，由市長黃敏惠親自主持，並邀請地方各界人士與會，場面隆重盛大。

為彰顯優異人員表現，由市長黃敏惠頒發獎狀給模範警察、資深績優員警、績優協勤民力與志工等員，同時向所有警察同仁辛勤付出表達敬意，也叮嚀同仁執勤時務必注意三安。

榮獲今年模範警察獎項的嘉義市警局小隊長林東瑋及偵查佐蘇柏源，2人都是嘉義在地的優秀青年，從警約10年的時間，不僅在今年一同錄取中央警察大學113年警佐班第44期佐三類考試，更在同一年度一起當選模範警察，是「青世代磁吸治安力+1」的代表。兩人112年間偵破多起製造槍砲工廠、詐騙集團及販毒集團等不法案件，獲此殊榮，可謂實至名歸，治安大業，永續薪傳。

市長黃敏惠表示，嘉義市政府警察局的戮力付出有目共睹，今年度全台二十二縣市首長施政成績單出爐！縣市長施政滿意度方面，十六縣市中由嘉義市順利衛冕。依整體評鑑項目而言，嘉義市以十金三銀雙雙榮膺滿貫王，治安狀況則是連續兩年獲得金獎。因為有警察同仁及協勤民力對治安和交通維護的不遺餘力，使治安狀況維持高原並不斷攀向高峰，讓市民的安心感與幸福感持續倍增。