OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉撞柱滿臉血

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北捷運復興崗站11日晚間發生一起「博愛座糾紛」！一名林姓女子因上班12小時很累，需要座位休息一下，不料，一名婦人卻要求其讓座，另名阿伯見狀也上前上前要求林女讓座，最後雙方爆發肢體衝突，林女情緒崩潰衝撞捷運站柱子，頓時血流滿面。

▲北捷博愛座逼女子讓座，阿伯稱「我看不下去」。（圖／記者張君豪翻攝）

有民眾在Threads發文，一名自稱80歲婦人一進入捷運車廂內就要求坐在博愛座上的女子讓座，女子告知因上班12小時很累，需要座位休息一下，不料，老婦人卻以年紀逼著女子讓位，一旁還有另一名年長的男子和婦人一搭一唱，並用手指指著女子鼻子辱罵逼讓座，最後女子受不了與對方爆發肢體衝突。

另名乘客也在Threads發文，指出下車後見到雙方與警方、站務員站在一旁，男子不斷指責女子，女子被要求道歉過後，突然走到柱子前大力撞3下，整個額頭跟柱子都是血，畫面相當駭人。

根據警方調查，此案發生於11日深夜10時20分於台北捷運復興崗站，一名林姓女子坐於博愛座上，一位老婆婆欲請林女讓座，林女不肯，後一名李姓男子自稱「看不下去」要求林女讓座，林女突然攻擊李男手臂及額頭，雙方遂於復興崗站下車。

經復興崗站長及保全前往協調，李男表示，只要林女道歉便不追究，但林女道歉後，突然衝撞站體柱子數下，導致血流滿面，站長趕緊通知救護車及警方前往協助。警方到場後告知雙方當事人相關權益，均表示暫不提告。

而李男向警方表示，「這個女孩子坐博愛座，請她讓座，她死都不肯讓座，我看不下去，我就過去跟她講，欸妳應該要讓座」，不斷強調「她應該要讓座欸」，認為自己是仗義執言。