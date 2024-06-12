OL滿臉血送醫畫面曝！被逼讓博愛座崩潰撞柱　目擊者：大力撞3下

▲OL下班搭捷運被逼讓博愛座，崩潰撞柱滿臉血送醫。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪、黃資真／台北報導

台北捷運復興崗站昨(11)日一名林姓女子因上班12小時後疲累，坐在博愛座休息，卻因拒絕婦人要求讓位，與另名說教的阿伯爆發肢體衝突。有網友在Threads上發文透露，看見在阿伯的連番教訓下，女子突然走到柱子前大力撞3下，「整個額頭跟柱子都是血」，令他驚嚇不已。

Threads上一名網友PO文指出，昨晚搭捷運返家，在復興崗站下車時，往旁邊一看發現2名警察、2名站務員、1名年輕女生、年長者，其中長者喋喋不休轟女子坐博愛座、講話又不禮貌，過程中女子皆沉默不發一語。

未料，女子卻突然走到柱子前，大力撞3下，整個額頭跟柱子都是血，「自己看到都覺得痛」。而救護車趕抵現場後，緊急將滿臉是血的女子帶上車送往醫院。

▲阿伯稱「我看不下去」，才會出言要女子讓位。



此案發生在11日晚間10時20分，林女坐在博愛座上，一名婦人上前要求讓座遭拒，一旁李姓阿伯自稱看不下去要求讓座，林女突攻擊對方手臂及額頭，因此雙方在復興崗站下車後，與站長、保全一同協調。

李男表示，只要林女道歉便不追究，惟林女道歉後突然衝撞柱子數下導致血流滿面，站長趕緊通知救護車與警方前往協助，而警方到場後雙方均表示暫不提告。