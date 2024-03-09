花蓮清明節返鄉專車來回2班列　3／13中午開放網路訂票

▲縣府派員於花蓮火車站服務花蓮鄉親。（圖／花蓮縣政府提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

清明節是華人掃墓祭祖、慎終追遠的傳統時節。花蓮縣政府辦理清明節返鄉專車，將於3月13日中午12時開放網路訂票，讓旅居外縣市的花蓮縣民能順利返鄉祭祖。

本次專車班來回共2列次：火車返鄉時間是4月3日晚上7時37分台北站發車直達花蓮站；返工時間是4月7日下午2時16分花蓮站發車直達台北站。凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於3/13中午12時至下午4時，由「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-113年清明節返鄉專車訂票」登載資料訂票。

▲返鄉專車台北車站取票情況。

返鄉專車為實名制，限本人搭乘，並依個人資料保護法規定於乘車證上登載乘車人姓名及身分證字號，民眾於取票及乘車時，皆須出示所有乘車人身份證明文件(親屬關係請以完整戶口名簿、依工作地者檢附工作證明文件)供縣府人員核驗。另專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，全票200元、半票100元(未滿12歲、65歲以上或愛心票者，須備證明)，經購票辦理後恕不退費。

花蓮縣政府希望透過清明節返鄉專車服務，讓所有花蓮人能夠安全、愉快地回到家鄉，與家人共度溫馨的清明節，民政處另提醒鄉親，花蓮縣返鄉專車不適用臺鐵不及乘車之規定，民眾如未能及時搭上專車，需另行重新購票搭乘臺鐵其他班次列車，相關專車資訊公告於花蓮縣政府全球資訊服務網。