卓榮泰視察安居緝毒成果　痛批毒梟沒人性！力挺6大系統護國

▲行政院長卓榮泰在府會官員陪同下視察六大系統執行第十波「安居緝毒」專案。（圖／記者張君豪攝，下同）



記者張君豪／台北報導

台灣高檢署配合行政院「新世代反毒策略行動綱領」統合檢查、調查、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統，規劃從今年3月4日至5月31日執行第十波安居緝毒專案，12日上午行政院長卓榮泰、政院政務委員林明昕、外交國防法務處長譚宗保、法務部長鄭銘謙、海委會主委管碧玲、內政部次長馬士元、財政部次長謝鈴媛、檢查總長邢泰釗到海巡署視察六大系統緝毒成果。

卓榮泰視察包含海巡、警察、調查等六大緝毒機關展現的安居緝毒專案成果並聽取簡報，卓榮泰致詞表示：「看到毒害國人，毒害青少年的各種多元的毒品，有的在海上，有的在路上，有的要經過很特殊機具才能夠製作，我真的覺得，無論是從制毒販毒運毒的這些人，真的是沒有人性。」





卓榮泰說：「他們要戕害多少的國人，戕害多少的學校，所以我很感謝檢、警、調、憲、海巡，我們說這是緝毒的六大系統，其實他們是保護國人生命健康安全的六大守護神」，「我希望這六大守護神能夠再接再厲，即使這些不法歹徒再狡猾，都打不過勇敢用心細心的這些六大守護神，所以我要請國人同胞，為我們這個六大守護神加油，感謝他們，沒有他們日夜的操勞辛苦，更多的毒品，會危害更多的國家的下一代。」

卓榮泰強調：「政府會從各方面，從能力、從政策、從設備來支持我們這六大守護者，讓他們有充沛的能力，有力氣在手，有先進的科技設備，面對各種多元發展的毒品的製作、來源和販賣，我們一定要在這跟毒品，跟這些沒有人性的犯罪集團對抗中取得勝利。」





這次安居緝毒專案在卡西酮類毒品方面，查獲製造運輸販賣人數49人，施用人數計743人，查獲重量2455公斤，毒品製造工廠21座，彩虹菸共查獲12437支、混合毒品包則查扣3萬8千餘包，大麻查獲製造運輸販賣人數計170人，施用人數計370人，查獲重量計966公斤，查扣大麻植7509株，破獲製造工廠共15座。高檢署統合全國檢警力量，在憲兵支援下，向法院聲請521件搜索票，獲准438件，實際執行查緝399件，查緝吸食大麻人數328人。

本次專案各級毒品查獲人數4626人，其中製造、運輸、販賣毒品1256人，羈押被告292人。毒品查獲總量達7513公斤、破獲製毒工廠共42座，查扣犯罪所得現金1285萬元、車輛18台、3C類產品1756台，成果豐碩。