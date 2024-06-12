　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

卓榮泰視察安居緝毒成果　痛批毒梟沒人性！力挺6大系統護國

▲行政院長卓榮泰在府會官員陪同下視察六大系統執行第十波「安居緝毒」專案。（圖／記者張君豪攝）

行政院長卓榮泰在府會官員陪同下視察六大系統執行第十波「安居緝毒」專案。（圖／記者張君豪攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台灣高檢署配合行政院「新世代反毒策略行動綱領」統合檢查、調查、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統，規劃從今年3月4日至5月31日執行第十波安居緝毒專案，12日上午行政院長卓榮泰、政院政務委員林明昕、外交國防法務處長譚宗保、法務部長鄭銘謙、海委會主委管碧玲、內政部次長馬士元、財政部次長謝鈴媛、檢查總長邢泰釗到海巡署視察六大系統緝毒成果。

卓榮泰視察包含海巡、警察、調查等六大緝毒機關展現的安居緝毒專案成果並聽取簡報，卓榮泰致詞表示：「看到毒害國人，毒害青少年的各種多元的毒品，有的在海上，有的在路上，有的要經過很特殊機具才能夠製作，我真的覺得，無論是從制毒販毒運毒的這些人，真的是沒有人性。」

▲行政院長卓榮泰在府會官員陪同下視察六大系統執行第十波「安居緝毒」專案。（圖／記者張君豪攝）

卓榮泰說：「他們要戕害多少的國人，戕害多少的學校，所以我很感謝檢、警、調、憲、海巡，我們說這是緝毒的六大系統，其實他們是保護國人生命健康安全的六大守護神」，「我希望這六大守護神能夠再接再厲，即使這些不法歹徒再狡猾，都打不過勇敢用心細心的這些六大守護神，所以我要請國人同胞，為我們這個六大守護神加油，感謝他們，沒有他們日夜的操勞辛苦，更多的毒品，會危害更多的國家的下一代。」

卓榮泰強調：「政府會從各方面，從能力、從政策、從設備來支持我們這六大守護者，讓他們有充沛的能力，有力氣在手，有先進的科技設備，面對各種多元發展的毒品的製作、來源和販賣，我們一定要在這跟毒品，跟這些沒有人性的犯罪集團對抗中取得勝利。」

▲行政院長卓榮泰在府會官員陪同下視察六大系統執行第十波「安居緝毒」專案。（圖／記者張君豪攝）

這次安居緝毒專案在卡西酮類毒品方面，查獲製造運輸販賣人數49人，施用人數計743人，查獲重量2455公斤，毒品製造工廠21座，彩虹菸共查獲12437支、混合毒品包則查扣3萬8千餘包，大麻查獲製造運輸販賣人數計170人，施用人數計370人，查獲重量計966公斤，查扣大麻植7509株，破獲製造工廠共15座。高檢署統合全國檢警力量，在憲兵支援下，向法院聲請521件搜索票，獲准438件，實際執行查緝399件，查緝吸食大麻人數328人。

本次專案各級毒品查獲人數4626人，其中製造、運輸、販賣毒品1256人，羈押被告292人。毒品查獲總量達7513公斤、破獲製毒工廠共42座，查扣犯罪所得現金1285萬元、車輛18台、3C類產品1756台，成果豐碩。

ET快訊
Ella擁抱3次送暖　不捨「寬姐又瘦了點」
參加韓國婚禮「穿1顏色」犯大忌！全場罵爆：一票台灣人踩雷
留學女向姑姑爭遺產　被騙走54萬　
新冠進入流行期！　300萬劑快篩免費發
快訊／雨勢擴大！3縣市大雨特報　下到晚上
影片曝！OL被逼讓博愛座　眾人怒：是給需要的人
快訊／周渝民低調現身靈堂　默默陪伴20分鐘
阿沁親揭「分手Faye原因」：那不叫愛情

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

密艙藏9億K毒闖高雄港！蒙古雜貨輪「銀龍號」船長、輪機長收押

快訊／男子陳屍鼓山民宅「死亡多時」　警消破門封鎖調查中

富商戀上女兒鋼琴老師　「家裡出現女性內衣褲」分居正宮求償百萬

陸男駕艇直闖淡水太扯！卓榮泰挺海巡但「責任要清楚」

逼OL讓博愛座！她被迫道歉撞柱噴血　今年座位糾紛已22件

來歸仁輸贏！駁火35槍1死1傷　兇手二審判11.5年「瘋狗彬」仍輕判

吳東進1億元天價交保！涉特別背信關鍵曝　若有罪恐重判7年以上

彰化大叔走失一天一夜！躺草叢多處擦挫傷　家人喊拜拜收驚

退休武警13萬拜師學當賊　機上偷錢+信用卡超慘...回不了國還判刑

老司機讚「29秒讓你X出來」高雄5星按摩店被抄　又找越南妹賣淫

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

典典寶寶「模仿動物」全難不倒她！　逛動物園最怕雞...嚇到緊抱趙小僑

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

密艙藏9億K毒闖高雄港！蒙古雜貨輪「銀龍號」船長、輪機長收押

快訊／男子陳屍鼓山民宅「死亡多時」　警消破門封鎖調查中

富商戀上女兒鋼琴老師　「家裡出現女性內衣褲」分居正宮求償百萬

陸男駕艇直闖淡水太扯！卓榮泰挺海巡但「責任要清楚」

逼OL讓博愛座！她被迫道歉撞柱噴血　今年座位糾紛已22件

來歸仁輸贏！駁火35槍1死1傷　兇手二審判11.5年「瘋狗彬」仍輕判

吳東進1億元天價交保！涉特別背信關鍵曝　若有罪恐重判7年以上

彰化大叔走失一天一夜！躺草叢多處擦挫傷　家人喊拜拜收驚

退休武警13萬拜師學當賊　機上偷錢+信用卡超慘...回不了國還判刑

老司機讚「29秒讓你X出來」高雄5星按摩店被抄　又找越南妹賣淫

南韓隊長孫興慜一手勢讓中國球迷崩潰　「不准在我們主場發出噓聲」

像心情溫度計！生理回饋技術助焦慮疾患突破陰霾

太平媽祖慈護警察創新舉　西螺福興宮頒贈績優警員1萬獎勵金

交往大叔男友　激戰超狂「1hr起跳」她累炸！醫師搖頭：傻傻的

Ella擁抱邱瓈寬3次送暖　不捨「寬姐又瘦了點」

花蓮星光音樂會北中南區都辦！6 ／29富里首登場　有專車1日遊

員工不爽被開除！入侵系統刪除伺服器　新加坡公司損失2195萬

民眾黨也要下鄉辦廟口開講　黃國昌：打擊民進黨假訊息人人有責

Google名稱由來「竟是打錯字」！　原始構想超有巧思

密艙藏9億K毒闖高雄港！蒙古雜貨輪「銀龍號」船長、輪機長收押

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

社會熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

即／爺載孫上課遭聯結車輾壓爆頭慘死

OL滿臉血送醫畫面曝！目擊者：大力撞3下

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

即／武玄壇擅自合婚　媽祖要告關公了

國5超車賓士不成竟逼車10km　他閃路肩仍被擦撞

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

約女玩家打game卻硬上3次　現役軍人被訴　

女房客喝醉遭性侵！房東逼問：我很小？

快訊／新光人壽新板傑仕堡涉弊　吳東進1億交保

更多熱門

相關新聞

高雄港外海「貨輪起火」3傷直升機救回2人

高雄港外海「貨輪起火」3傷直升機救回2人

高雄港外海今天（12日）上午8點多，一艘貨輪不明原因起火燃燒，海巡署艦隊出動3艘船艇協助撲滅火勢，目前已經火勢撲滅，但船上傳出有多人受傷，其中1人疑似受到嚴重傷燙傷，空勤總隊已經出發救援，相關訊息海巡署艦隊分署到截稿為止，仍未做出說明。

海巡新竹艦停靠檀香山港　

海巡新竹艦停靠檀香山港　

覆議流程時序曝　柯建銘籲韓國瑜速召開協商：政院7理由很紮實

覆議流程時序曝　柯建銘籲韓國瑜速召開協商：政院7理由很紮實

覆議案送達立院！藍速請韓國瑜開協商　要求卓榮泰到院說明窒礙之處

覆議案送達立院！藍速請韓國瑜開協商　要求卓榮泰到院說明窒礙之處

陸男駕快艇直闖淡水渡船頭　蔣萬安：確實有點誇張

陸男駕快艇直闖淡水渡船頭　蔣萬安：確實有點誇張

關鍵字：

海巡署高檢署安居緝毒專案行政院長卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

蔡尚樺火大回應！

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

Toro爆劈腿！前女友痛揭他「數度精神失控」

更多

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面