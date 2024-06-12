覆議流程時序曝　柯建銘籲韓國瑜速召開協商：政院7理由很紮實

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院對國會改革相關修法提覆議，立院隨後也將召開全院委員會及院會表決，對於相關時程，民進黨團總召柯建銘今（12日）受訪時表示，請韓國瑜儘速召集朝野協商，讓大家交換意見看時間怎麼安排，且行政院７點理由都相當紮實，在野黨可以冷靜下來看覆議案理由。對於在野黨要求行政院長卓榮泰再次報告？柯則強調，一定要來啊！為什麼通過法案要覆議？要透過全院委員會照比例詢答，依朝野協商安排人數。

對於覆議案後續？柯建銘表示，昨天已經進到立法院來，就等韓國瑜召集朝野協商，要把禮拜五報告事項放進去，全院委員會跟審查都要照程序來，再來就是記名投票，程序相對單純，請韓國瑜儘速召集朝野協商，讓大家交換意見看時間怎麼安排，行政院7點理由都相當紮實，在野黨可以冷靜下來看覆議案理由，希望覆議案能夠過關，非常期待。

對於國民黨說昨天下午才送是在拖時間？柯建銘反問，哪有拖時間？禮拜一放假、上禮拜是質詢，都是用最快的時間，這有什麼好拖的？都有法定時間，覆議案進來後看怎麼排，要召開全院委員會跟院會，這都要朝野協商、案例太多了。

柯建銘指出，過去處理過10多個覆議案自己都在場，最有名的就是2002年《財劃法》覆議案，當時是成功的，反對的沒有超過一半、只差4票，這都有一定程序，沒什麼好爭辯。他表示，今天程序委員會把案子排到週五報告事項，這是一定要的，都照程序在走、不必猜疑，這都很透明。

有媒體追問是否會杯葛？柯建銘表示，怎麼可能？希望覆議案成功還要杯葛？邏輯不對吧！至於在野黨要求行政院長卓榮泰再次報告，柯建銘則強調，一定要來啊！為什麼通過法案要覆議？要透過全院委員會照比例詢答，依朝野協商安排人數。

而財委會藍委下周二要去日本熊本考察台積電，會不會希望他們起義來歸，乾脆別回來投覆議案？柯建銘表示，這種安排很奇怪也不對，台積電設在熊本，受到外界高度矚目且令人開心，還要去考察台積電什麼？還找國發會安排行程，他們到底在搞什麼？有哪些人參加？居然安排這種案子，出發點是什麼？「最好覆議的時候到日本去」。

至於後續若覆議案未過，是否提出釋憲？柯建銘強調，當然釋憲啊！就等總統公告後，黨團就會提釋憲、相關單位包含監察院也會提釋憲。