留學女爭遺產被騙54萬　3個月才發現858萬早已進戶頭

▲準備出國遊學的女子懷疑父親遺產遭侵占，委託徵信社員工處理結果被騙54萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者劉昌松／台北報導

台北鄭姓女子委託徵信社范姓員工協助，追討父親遺產約900萬元，范男見鄭女年幼可欺，佯稱可代為處理，誘使鄭女簽下委託書後，再自己手寫獎金條件等文字，佯稱已經幫忙打官司做假扣押，陸續要求鄭女支付54萬元，其實鄭女的戶頭早在父親過世後沒多久，就有1筆858萬元款項入帳，遺產未被侵吞，台北地檢署依詐欺取財罪起訴范男。

鄭女是在2022年5月要到英國留學前，因為懷疑父親留下的遺產被姑姑侵占，上網尋找解決之道，透過「全球法律諮詢網」的LINE連結，與代號「阿義」的范男取得聯繫，范男發現鄭女年幼可欺，約鄭女到台北市中山區的咖啡店見面，並出示法律事務所顧問名片，佯稱可代為處理遺產事宜。

范男要求鄭女先下協議委託書，全權委託由范男處理遺產繼承事宜，但拒絕提供委託書副本給鄭女，鄭女只能先依范男指示，匯款委託費6萬元到指定帳戶，並以手機將委託書拍照存底後，照原計畫到英國遊學。

鄭女旅英期間，得知父親過世後，就有1筆858萬餘元款項存入她的郵局帳戶且已轉為定存，鄭女發現錯怪姑姑了，8月底返國後，向范男說明原由，表示要取消委託，范男卻佯稱公司已經幫忙花錢打官司和申請假扣押強制執行，依先前談好的條件，如果拿回遺產，要支付取回金額的10%給公司。

鄭女一時間搞不清楚當初談定的委託條件，只能先依范男要求，陸續匯款48萬給范男，之後鄭女翻看自己當初拍下的委託書照片，越想越不對勁，要求再看一次委託書，范男用LINE傳送的委託書上，竟然多了手寫的「協調成功取得金額，委託人支付總額10%為獎金」等文字。

范男自知在委託書上手寫文字很容易被抓包造假，很快就將LINE對話中的委託書收回，但這回鄭女學會謹慎，早已將遭變造的委託書截圖存檔，並到警局提告，檢察官調查後，認定范男從一開始就藉由法律事務所顧問名片等身分，加上變造委託書等方式，誤導詐騙鄭女共54萬元，依法提起公訴。