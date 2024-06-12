　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

留學女爭遺產被騙54萬　3個月才發現858萬早已進戶頭

▲桃園市謝姓男子於2021年10月間往生，其中謝姓兄弟明知父親生前未立遺屬分配遺產，竟趁喪禮期間偷按指紋在偽造遺囑，事後被弟妹察覺。（示意圖／視覺中國CFP）

▲準備出國遊學的女子懷疑父親遺產遭侵占，委託徵信社員工處理結果被騙54萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者劉昌松／台北報導

台北鄭姓女子委託徵信社范姓員工協助，追討父親遺產約900萬元，范男見鄭女年幼可欺，佯稱可代為處理，誘使鄭女簽下委託書後，再自己手寫獎金條件等文字，佯稱已經幫忙打官司做假扣押，陸續要求鄭女支付54萬元，其實鄭女的戶頭早在父親過世後沒多久，就有1筆858萬元款項入帳，遺產未被侵吞，台北地檢署依詐欺取財罪起訴范男。

鄭女是在2022年5月要到英國留學前，因為懷疑父親留下的遺產被姑姑侵占，上網尋找解決之道，透過「全球法律諮詢網」的LINE連結，與代號「阿義」的范男取得聯繫，范男發現鄭女年幼可欺，約鄭女到台北市中山區的咖啡店見面，並出示法律事務所顧問名片，佯稱可代為處理遺產事宜。

范男要求鄭女先下協議委託書，全權委託由范男處理遺產繼承事宜，但拒絕提供委託書副本給鄭女，鄭女只能先依范男指示，匯款委託費6萬元到指定帳戶，並以手機將委託書拍照存底後，照原計畫到英國遊學。

鄭女旅英期間，得知父親過世後，就有1筆858萬餘元款項存入她的郵局帳戶且已轉為定存，鄭女發現錯怪姑姑了，8月底返國後，向范男說明原由，表示要取消委託，范男卻佯稱公司已經幫忙花錢打官司和申請假扣押強制執行，依先前談好的條件，如果拿回遺產，要支付取回金額的10%給公司。

鄭女一時間搞不清楚當初談定的委託條件，只能先依范男要求，陸續匯款48萬給范男，之後鄭女翻看自己當初拍下的委託書照片，越想越不對勁，要求再看一次委託書，范男用LINE傳送的委託書上，竟然多了手寫的「協調成功取得金額，委託人支付總額10%為獎金」等文字。

范男自知在委託書上手寫文字很容易被抓包造假，很快就將LINE對話中的委託書收回，但這回鄭女學會謹慎，早已將遭變造的委託書截圖存檔，並到警局提告，檢察官調查後，認定范男從一開始就藉由法律事務所顧問名片等身分，加上變造委託書等方式，誤導詐騙鄭女共54萬元，依法提起公訴。

ET快訊
嚇人！台中街頭「2米巨蛇」　超商旁亂竄
睡著坐過站「搭另班車折返」女乘客拒補票！　副站長出手
LINE爆強功能來了「聊天不怕被洗版」　2步驟曝光
陳芳語「胸前2黑圓點」入鏡！　3萬人朝聖
小S女兒Elly畢業照「高衩開到腿根」　2萬人看傻：這18歲
館長又輸了！　求償吳欣岱慘遭二連敗
「關公娶聖母」分靈媽是真的！　鹿耳門天后宮坦承誤判

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老司機讚「29秒讓你X出來」高雄5星按摩店被抄　又找越南妹賣淫

卓榮泰視察安居緝毒成果　痛批毒梟沒人性！力挺6大系統護國

新竹無聊男「半夜3點公園放炮」　衝撞警車闖紅燈落跑...這下慘了

全民抓起來！貴婦奈奈無緣公公禁奢令啟動　連搭計程車都不行

民進黨宣傳車「違規迴轉」撞機車　騎士控：選前喊負責選後沒人理

駕駛突昏迷小貨車西濱「盲開蛇行1km」　連撞護欄驚險畫面曝

北市街頭暴力！惡徒持球棒狂砸車、蛇行互撞　超瞎原因曝

留學女爭遺產被騙54萬　3個月才發現858萬早已進戶頭

搭火車要求年輕人交換博愛座被拒　阿伯氣罵「不是人」挨罰6千元

不滿被吳欣岱喊「黑道」　館長起訴求償10萬...慘遭二連敗

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

老司機讚「29秒讓你X出來」高雄5星按摩店被抄　又找越南妹賣淫

卓榮泰視察安居緝毒成果　痛批毒梟沒人性！力挺6大系統護國

新竹無聊男「半夜3點公園放炮」　衝撞警車闖紅燈落跑...這下慘了

全民抓起來！貴婦奈奈無緣公公禁奢令啟動　連搭計程車都不行

民進黨宣傳車「違規迴轉」撞機車　騎士控：選前喊負責選後沒人理

駕駛突昏迷小貨車西濱「盲開蛇行1km」　連撞護欄驚險畫面曝

北市街頭暴力！惡徒持球棒狂砸車、蛇行互撞　超瞎原因曝

留學女爭遺產被騙54萬　3個月才發現858萬早已進戶頭

搭火車要求年輕人交換博愛座被拒　阿伯氣罵「不是人」挨罰6千元

不滿被吳欣岱喊「黑道」　館長起訴求償10萬...慘遭二連敗

「大谷學弟」超猛！　佐佐木麟太郎赴美首秀繳雙安、全壘打

老司機讚「29秒讓你X出來」高雄5星按摩店被抄　又找越南妹賣淫

卓榮泰視察安居緝毒成果　痛批毒梟沒人性！力挺6大系統護國

快訊／台南市佳里區內里蚶寮民宅火警　消防人員出水搶救

黃加藍共益事業攜手台灣公益團體自律聯盟　首創【十分好公益平台】

2女老師手機狂傳性感照　色誘高中生「帶朋友一起4P」被開除

歐國盃足球及巴黎奧運將登場　運彩推抽獎期待銷售破紀錄

張信哲堅持「每週只唱1場」原因曝光：能不加就不加

「蒸機女王」CT273回歸　台鐵仲夏寶島號6／12開賣　

她批沈伯洋創最速髮夾彎　王鴻薇：第五縱隊說法反覆根本自我打臉

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

社會熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

OL很累坐博愛座…阿伯逼讓座喊：我看不下去！她被迫道歉崩潰

玉旨武玄壇分靈媽是真的　鹿耳門天后宮坦承誤判

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

即／爺載孫上課遭聯結車輾壓爆頭慘死

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

即／武玄壇擅自合婚　媽祖要告關公了

國5超車賓士不成竟逼車10km　他閃路肩仍被擦撞

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

約女玩家打game卻硬上3次　現役軍人被訴　

女房客喝醉遭性侵！房東逼問：我很小？

女大生兼職做清潔工　進門全身衣物被扒光

快訊／新光人壽新板傑仕堡涉弊　吳東進1億交保

更多熱門

相關新聞

假畫賣1238萬！藝廊老闆誆王文堯妻判2年半

假畫賣1238萬！藝廊老闆誆王文堯妻判2年半

「台塑小王子」王文堯的妻子林仟惠，2017年向畫廊負責人莊喬伊購買號稱中國已故知名畫家吳冠中的4幅真跡，一次付清1238萬元後發現受騙，要求對方退費遭拒，於是提告莊女涉嫌詐欺。莊女堅稱須保密原收藏家身分，但她「一看到就確定」畫作是真的，台北地院認定莊女提不出來源證明又閃爍其詞、送鑑結果可疑，依詐欺取財罪判莊女2年6月徒刑並全額沒收犯罪所得，可上訴。

男遇盤查拔腿狂奔　警拔槍逮人竟是詐欺及洗錢通緝犯

男遇盤查拔腿狂奔　警拔槍逮人竟是詐欺及洗錢通緝犯

立院初審打詐專法！　鉅額詐欺最重判12年併科3億罰金

立院初審打詐專法！　鉅額詐欺最重判12年併科3億罰金

房子一直蓋卻遭女董座A錢　合夥人查帳怒告

房子一直蓋卻遭女董座A錢　合夥人查帳怒告

收20萬拍im.B廣告遭控詐騙共犯　盛竹如被求償判免賠

收20萬拍im.B廣告遭控詐騙共犯　盛竹如被求償判免賠

關鍵字：

遺產侵占徵信社詐欺協議書副本詐欺

讀者迴響

熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

北捷長者逼人讓博愛座　爆肢體衝突女子頭出血

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

即／超哥撞男大生遭求償6400萬　結局曝

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

Toro爆劈腿！前女友痛揭他「數度精神失控」

蔡尚樺火大回應！

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

「蔡阿嘎業配沒100萬不接」釣出本尊！

更多

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面