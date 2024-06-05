　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院初審打詐專法！朝野共識加重罰　鉅額詐欺最重判12年併科3億罰金

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲立法院內政委員會5日初審打詐專法，朝野共識加重罰，鉅額詐欺最重判12年併科3億罰金。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院內政委員會5日初審俗稱打詐專法的「詐欺犯罪危害防制條例草案」，朝野共識將相關罰則大幅提升，盼藉此產生嚇阻效果。其中，境外網路廣告平台業者若未在台設法律代表人、不配合移除下架詐騙廣告，罰鍰上限從行政院版的2500萬調升到1億；鉅額詐欺罪的門檻也自1000萬元降至500萬元，並增訂犯罪獲利達1億元者最重可關12年、併科罰金3億元。

行政院上月送出「打詐新四法」，明定金融、電信、網路廣告平台業者及第三方支付服務業等業者的防詐責任。除打詐專法「詐欺犯罪危害防制條例」草案外，還包括「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草案及「洗錢防制法」修正草案等，三大配套修法。

在條文逐條討論時，朝野對提高罰鍰上限有共識。初審條文明定，具一定規模的網路廣告平台業者，如Meta（臉書）、TikTok（抖音）等，需「類落地」在台設置法律代表人，並需配合台灣防詐措施，網路廣告平台刊登或推播的廣告，不得含有涉及詐欺的內容。

初審條文明定，網路廣告平台業者在知悉刊登或推播的廣告為詐欺廣告或明顯涉及詐欺時，應主動或依司法警察機關及相關主管機關之通知，於期限內移除、限制瀏覽、停止播送或採取其他必要處置，並將廣告託播者、出資者等相關資訊提供司法警察機關。若違反規定，視視情節輕重可處250萬元以上、1億元以下罰鍰，後續還可進一步降低流量甚至限制接取。

另外，條文也明定，若網路廣告平台業者未揭露或揭露資訊不全、未驗證委託刊播者或出資者身份，或未訂定詐欺防詐計畫，可處20萬以上、500萬以下罰鍰，情節重大者可處100萬元以下、2500萬元以上罰鍰。

此外，草案條文也增訂「鉅額詐欺罪」，行政院版本規定為詐騙金額1000萬元以上者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金。

但過程中，民進黨立委王美惠主張將門檻降為500萬元，最終獲朝野共識；另外，民眾黨團也再加碼，因犯罪獲利達1億元者，可處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科3億以下罰金。

此外，針對3人共犯或使用網路、冒名政府名義詐欺、深度偽造詐欺等，或有進行「複合式詐欺手段」者，可加重其刑2分之1；假釋部分則引入三振條款，3犯詐欺入獄者不准假釋。但由於朝野對刑責調整尚無共識，條文將保留黨團協商。

ET快訊
拍性愛片竟外流　她和閨蜜鬧翻
25年來首度！　韓國瑜現身委員會：打詐尚未成功、朝野仍須努力
缺鋅恐掉髮不舉！　專家「1杯鹽水」秒自測
某國小爆虐童！師暴力持續半年　校方隱瞞不報
陶晶瑩女兒畢業「第一感謝不是家人」：Thank you TW

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院初審打詐專法！朝野共識加重罰　鉅額詐欺最重判12年併科3億罰金

25年來首度！　韓國瑜現身委員會：打詐尚未成功、朝野仍須努力

快訊／顧立雄起手「仁政」！全軍休假恢復常態　外島主官可返台放假了

疑「嘉義縣議員」KTV摟妹！他曬畫面：玩真開心　縣議會說明了

晴空匯大火2勇消殞命　國土署：營造監督不確實地方應落實查驗

2026新北市長誰接班？　江怡臻：對國民黨是很艱苦的選戰

王定宇聲援王義川　揭藍白猛攻原因：有股力量希望台灣越亂越好

藍白國會改革修法送府院　「青鳥行動」民團籲政院14日前提覆議

王義川節目發言爆12件申訴　NCC出手！要求三立限期說明

林右昌接任民進黨秘書長　「政黨不是選舉機器，而是價值組合」

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

副駕妻熱唱《慢冷》　夫嘆：紅燈時間好長

立院初審打詐專法！朝野共識加重罰　鉅額詐欺最重判12年併科3億罰金

25年來首度！　韓國瑜現身委員會：打詐尚未成功、朝野仍須努力

快訊／顧立雄起手「仁政」！全軍休假恢復常態　外島主官可返台放假了

疑「嘉義縣議員」KTV摟妹！他曬畫面：玩真開心　縣議會說明了

晴空匯大火2勇消殞命　國土署：營造監督不確實地方應落實查驗

2026新北市長誰接班？　江怡臻：對國民黨是很艱苦的選戰

王定宇聲援王義川　揭藍白猛攻原因：有股力量希望台灣越亂越好

藍白國會改革修法送府院　「青鳥行動」民團籲政院14日前提覆議

王義川節目發言爆12件申訴　NCC出手！要求三立限期說明

林右昌接任民進黨秘書長　「政黨不是選舉機器，而是價值組合」

新北林口「觀照園」產官學合力　打造專屬無家者Showroom

黃仁勳訪鄒記「隔壁桌也是大咖」！見桌上1瓶「台灣驕傲」主動搭話

被爆與波辛基斯有心結　唐西奇回嗆帕森斯：只聊過2次他怎知？

新北力推AI科技智慧教育　侯友宜盼培育國際頂尖人才

林靖凱受傷畫面「恐怖」　江坤宇可惜不能一起打12強

新北市圖推「書果饗宴」閱讀　讓食農教育向下紮根

2女互舔拍性愛片賣1網友「4年後外流」　她怒告閨蜜鬧翻

皺摺手機包很好用、香草白服裝太迷人　HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE新店獨賣款一次看

快訊／台南市北門區驚傳男子捕魚不慎落水　警消人員搜尋救援

宋米秦結婚9年「老公開車維持1習慣」　她曬照放閃：我們還很甜蜜

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

政治熱門新聞

即／韓國瑜深夜急發聲明

快訊／顧立雄起手式下令「仁政」！　全軍休假恢復常態

嘉縣議員KTV摟妹玩很開？縣議會說明了

快訊／陳菊「全力支持立院修憲廢監院」　強調三權分立理想從未改變

「黃仁勳真倒楣！」　郭正亮：他很無奈！他沒有不要中國市場

「禁伐補償」綠委陳瑩跑票　自揭心聲：為原民努力卻有人扯後腿

快訊／賴清德呼籲中國共同維護和平

9大AI巨頭齊聚台北　王定宇：5位是台灣人

快訊／2原民綠委跑票　原民禁伐補償金3萬增至6萬三讀通過

「總統後代」爆占用博愛特區1.3公頃古蹟　還撈2000萬標案

64%官兵服役4～9年、平均26歲退役　「轉職困難」勸退青年從軍

于北辰沒收到黃埔百年校慶邀請函　嘆：我有背叛中華民國？

桃園第3例　選委會公告文青里長罷免案成立

柯建銘拒簽字！原民綠委嘆「推禁伐補償不順」　韓國瑜妙回這句

更多熱門

相關新聞

25年來首度！　韓國瑜無預警現身委員會：朝野一起打詐

25年來首度！　韓國瑜無預警現身委員會：朝野一起打詐

立法院內政委員會今（5日）審查俗稱打詐專法的「詐欺犯罪危害防制條例草案」，立法院長韓國瑜在下午3時30分更突然現身委員會，到場關心審查進度，雖然沒有針對法案發言，但仔細聆聽近30分鐘後離開，讓在場立委相當驚訝。韓國瑜晚間透過臉書表示，「打詐尚未成功，朝野仍須努力」，要立法院、行政院一起加油，解民之憂。

司改會阻打詐新法　他被批禍亂朝綱

司改會阻打詐新法　他被批禍亂朝綱

藍白國會改革修法送府院　青鳥行動民團籲政院14日提覆議

藍白國會改革修法送府院　青鳥行動民團籲政院14日提覆議

立院內政委員會初審打詐四法　韓國瑜現身關切審理進度

立院內政委員會初審打詐四法　韓國瑜現身關切審理進度

國會改革修法今送府院　行政院：儘速邀專家研議是否提覆議

國會改革修法今送府院　行政院：儘速邀專家研議是否提覆議

關鍵字：

行政院打詐詐欺內政委員會立法院朝野

讀者迴響

熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

即／屏東某科大「行政助理」墜樓！　搶救無效亡

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

唐治平拒認屍　可憐母恐孤獨火化

即／唐治平曝「3關鍵」堅決不認屍！　不排除報失蹤

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

議員買到「塑膠海馬」中藥材　專家：攏係金ㄟ

老虎機中4000萬　賭場竟稱「機器壞了」拒給

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

更多

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面