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社會 社會焦點 保障人權

投資不動產9年零分紅！房子一直蓋卻遭女董座A錢　合夥人查帳怒告

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲台北地檢署起訴建設公司女董座涉嫌侵占公款5500萬元。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

新北市某建設公司過去幾年在雙北地區投資不少建案，合夥人卻始終沒有拿到預期的分紅營利，找會計師查帳才發現，林姓女董事長慣常性地公、私帳混用，發現有6000多萬元的盈餘流向不明，疑似遭到挪用，台北地檢署調查後，認為林女涉嫌侵占了5500萬元，3日依法提起公訴。

據了解，林女和羅姓友人合夥成立了建設、營造等多家公司，其中主要負責投資、興建不動產的建設公司從2005年設立，由林女擔任董事長，羅男則是監察人，羅男因連著幾年看公司房子越蓋越多，卻始終分不到紅利，決定找會計師查帳。

羅男根據會計師查證結果，懷疑大量資金流向不明，公司帳務不完整且不連續，林女疑似未經股東同意，就把公司資金挪做私人捐贈，因此決定拆夥，與林女簽定協議，要分配公司資產。

林女始終否認犯罪，並指羅男未依照協議，在取得公司投資的不動產後支付對價，因此向法院提出履行協議的民事訴訟，高院在2024年4月間判決羅男敗訴，羅男必須支付林女1321萬元及利息，案件仍可上訴。

不過在刑事部分，台北地檢署根據羅男提供的相關資料，認為林女被控2007年以前的犯行，已超過追訴時效，處分不起訴，但林女涉嫌從2007年到2013年間，挪用公司款項達5500萬元部分，則依侵占等罪嫌提起公訴。

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