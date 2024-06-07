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社會 社會焦點 保障人權

4幅假畫「保證是真跡」賣1238萬　藝廊老闆誆王文堯妻...判2年半

▲▼北院刑案一審判決書附件，臚列已故中國畫家吳冠中真跡與莊喬伊所賣畫作比對。（圖／翻攝判決書）

▲刑案一審判決書附件，臚列已故中國畫家吳冠中真跡與莊喬伊所賣畫作比對，認定莊女詐騙王文堯妻子林仟惠1238萬元。（圖／翻攝判決書）

記者黃哲民／台北報導

「台塑小王子」王文堯的妻子林仟惠，2017年向畫廊負責人莊喬伊購買號稱中國已故知名畫家吳冠中的4幅真跡，一次付清1238萬元後發現受騙，要求對方退費遭拒，於是提告莊女涉嫌詐欺。莊女堅稱須保密原收藏家身分，但她「一看到就確定」畫作是真的，台北地院認定莊女提不出來源證明又閃爍其詞、送鑑結果可疑，依詐欺取財罪判莊女2年6月徒刑並全額沒收犯罪所得，可上訴。

王文堯是台塑創辦人之一王永在的二房長子，因在同輩男丁中年紀最小，被稱為「台塑小王子」，2017年12月3日他偕妻子林仟惠到台北萬豪酒店出席飯局，就近參觀達利公司負責人莊喬伊在酒店內經營的大藝術家畫廊，欣賞當時展出的吳冠中畫作，因而發生本案。

▲ 台塑關係企業資深副總王文堯。(圖／公關提供)

▲被稱為「台塑小王子」的王文堯（中）。（圖／資料照）

吳冠中以油畫與國畫聞名，文革時期曾被下放勞改，後以藝術成就當選中國全國政協委員，並獲法國文化部贈勳，2010年病逝，享壽91歲。2016年他的油畫作品「周莊」在香港拍賣，以2.36億港幣（約台幣9.85億元）成交，刷新中國當代油畫拍賣紀錄。

判決指出，林仟惠相中標示作者為吳冠中的4幅畫作「香蕉園」、「小鎮遠舟」、「拱橋小鎮」與「印度婦女」，隔天（4日）獨自再赴藝廊洽談，她對吳冠中作品有些研究，深知吳生前大量燒畫以防身後假畫流竄，於是問莊喬伊怎有這4幅素描畫稿。

莊喬伊自稱曾追隨吳冠中，保證這4幅是真跡、來自英國私人收藏家，有證明文件，並由英國達利藝術基金會運來台灣，她的公司就是達利藝術基金會在台分支。

▲▼北院刑案一審判決書附件，臚列已故中國畫家吳冠中真跡與莊喬伊所賣畫作比對。（圖／翻攝判決書）

▲刑案一審判決書附件，臚列已故中國畫家吳冠中真跡與莊喬伊所賣畫作比對，認定莊女詐騙王文堯妻子林仟惠1238萬元。（圖／翻攝判決書）

林仟惠信以為真，立刻趕往銀行匯款1238萬元給莊女買畫，莊女卻要林女司機直接搬畫上車，輕率舉動讓林女起疑，喊停暫不取畫，回家查莊女所稱達利藝術基金會網站，網址竟無代表英國的UK字樣。

林仟惠緊張起來，請朋友分頭查證，上網找不到莊女賣的這4幅畫名稱，比對吳冠中生前親自審定的《吳冠中全集》，原來莊女賣的畫改過名，例如「印度婦女」在吳的全集叫做「印度花市」，且4幅畫落款位置、用印格式都跟吳不同。

林仟惠出庭證稱，那時覺得自己「完蛋了」、極可能買到假畫，自責很丟臉，隔天（5日）口頭要求莊喬伊退錢被拒，寄律師函索討也無效，她阻止丈夫付錢向莊女買另4幅畫，並告莊女全額求償、「單純希望把錢拿回來」，莊卻找很多奇怪的人鑑定、一直推託，她才提起本件詐欺取財告訴。

▲▼北院刑案一審判決書附件，臚列已故中國畫家吳冠中真跡與莊喬伊所賣畫作比對。（圖／翻攝判決書）

▲刑案一審判決書附件，臚列已故中國畫家吳冠中真跡與莊喬伊所賣畫作比對，認定莊女詐騙王文堯妻子林仟惠1238萬元。（圖／翻攝判決書）

莊喬伊不認罪，辯稱寄賣這4幅畫的私人收藏家要保密身分，業界向來由賣畫的畫廊提供保證書給買方，訴訟中送交對岸2個機構鑑定，確認這4幅畫是真跡，她反擊林仟惠若反悔不買，應早講早處理，林卻對外說她賣假畫，莊自認在藝術界有名譽，「請還我清白」！

但被法官訊問時，莊女聲稱沒見過收藏家本人、都用電子郵件或電話聯繫對方代理人，更說這4幅畫是素描，「用一本素描簿放在行李箱」就帶來台灣沒報關，她憑藉專業判斷「一看到就確定是真跡」。

法官透過兩岸司法驗證管道，查明莊女所稱2份鑑定都有造假之虞，其中1家機構強硬表示遭冒名、揚言保留法律追訴權，另1家機構根本沒看過這4幅畫，且原址人去樓空，無從確認鑑定方式。

▲▼北院刑案一審判決書附件，臚列已故中國畫家吳冠中真跡與莊喬伊所賣畫作比對。（圖／翻攝判決書）

▲刑案一審判決書附件，臚列已故中國畫家吳冠中真跡與莊喬伊所賣畫作比對，認定莊女詐騙王文堯妻子林仟惠1238萬元。（圖／翻攝判決書）

法官指莊女閃爍其詞，藉口保護商業機密，提不出保證真跡的來源證明，金流顯示賣畫錢存進她與家人帳戶、不像她說已轉帳給賣方，但莊時隔7年後冒出新版本，說中國1名收藏家才是中間人，因對方沒催款，她把錢挪去支付藝廊裝潢費，但她不知對方全名。

法官認定莊女坑騙林女，加上莊女公司取名「達利」、藝廊英文介紹聲稱「Founded by Darley Art Foundation in London」（中譯：倫敦達利藝術基金會所創立），顯然魚目混珠、讓外界誤以為跟達利藝術基金會有關，更可見她有詐欺意圖。

法官審酌莊女在大學授課、活躍於文藝圈辦展與演講，本案騙取林女1238萬元分文未還、到案始終不認罪，依詐欺取財罪判刑2年6月，可上訴。林女另提求償案，一、二審均判莊女應賠償1238萬元。本案判決宣告全額沒收莊女犯罪所得，註明若莊女有賠償，執行沒收時就會扣除。

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