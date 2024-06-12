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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市議會將協商解套大巨蛋　蔣萬安：大家共同面對各項限制

▲▼台北市長蔣萬安出席台北市立第一殯儀館拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會。（圖／記者陳家豪攝）

▲台北市長蔣萬安出席台北市立第一殯儀館拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳家祥／台北報導

針對大巨蛋能否舉辦演唱會一事，台北市議會議長戴錫欽12日將邀各黨團協商凝聚共識。市長蔣萬安上午受訪說，謝謝戴錫欽議長願意挺身站出來，協助市府跟議會各黨團溝通協調，大家共同面對大巨蛋在過去被綁住的各項限制。

蔣萬安說，謝謝戴錫欽議長願意挺身站出來，協助市府跟議會各黨團溝通協調，也謝謝在總質詢期間不分黨派很多議員，也都提出來對大巨蛋未來舉辦非體育賽事，包括演唱會在內的大型活動，都持正面的看法。

蔣萬安表示，大家共同面對大巨蛋在過去被綁住的各項限制，希望能夠朝向市民朋友共同期待，接下來可以舉辦包含演唱會在內的大型活動方向來進行。

台北大巨蛋至今無法舉辦演唱會原因，在於大巨蛋使用執照附表注意事項第29點規定，未來依「台北市大型群聚活動安全管理自治條例」，受理大型群聚活動工作計畫書申請時，仍應檢討符合「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全，並列入使用執照註記。

「建築技術規則建築設計施工編」第127條規定，避難層以下的樓層，觀眾席樓地板面應在基地地面或道路路面以下7公尺以內，包含戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂。但大巨蛋觀眾席位於地面以下10.5公尺，除非將大巨蛋整個砍掉重練，否則難以解套作為演唱會用地。

台北市副市長李四川日前在議會答詢時直言，2017年內政部就已發函表示，大巨蛋要辦演唱會，只要符合大型群聚活動管理自治條例即可，但柯市府卻在使照註記綁死，這但書沒解決所有人都沒辦法，喊話市府和議會共同解決問題，「市政府願意付這個責任，最起碼議會也要能支撐我們」。

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