北市第一殯儀館走過一甲子今開拆　蔣萬安曝未來4大用途

記者陳家祥／台北報導

台北市立第一殯儀館12日舉行拆除工程祈福法會，13日將正式開拆，服務60年的第一殯儀館任務圓滿完成。台北市長蔣萬安12日出席法會後受訪表示，短期內一殯這塊地會做停車場以及綠地使用，中長期會積極蒐集各方意見、聆聽地方需求，目前傳出來的長照醫療專區、公司整合商辦甚至社宅、運動中心等，都在考量的方案中，一定會做對台北市長遠發展最有利的評估。

▲台北市長蔣萬安出席台北市立第一殯儀館拆除工程祈福暨圓滿感恩灑淨法會。（圖／記者陳家豪攝，下同）



針對台北市第一殯儀館拆除作業啟動，蔣萬安說，第一殯儀館從民國53年完工到現在剛好60年走過一甲子，所以在這過程中，確實陪伴很多往生者最後一哩路，在這邊也要謝謝同仁以及殯葬業者協助家屬充滿無限的思念。

蔣萬安說，一殯也隨著二殯二期工程的完工，正式功成身退走入歷史，接下來短期內，一殯這塊地會做停車場以及綠地使用，中長期也正積極蒐集、彙整各方意見、地方需求，會做整體台北市長遠發展整體評估。

記者追問，目前包括長照醫療專區、公司整合商辦甚至社宅、運動中心等，都是未來開發的選項？蔣萬安說，「這些其實都在考量的方案中」，不管是面對台北市接下來的高齡化及長照需求，這邊也是市中心的鬧區，都會聆聽地方的聲音，做一個對台北市長遠發展有利的整體評估。

至於後續是否會整合徵收附近的私地一起做規劃？蔣萬安說，這邊整塊地，西側以及東北角這塊是私地，確實整合是未來思考的方向。至於是不是徵收，都會再整體評估。

另外，外界也關注一殯全數遷移到二殯後，量能是否能負擔？二殯地點的交通問題有無解決？蔣萬安說，二殯二期工程完工後，其實禮廳的總數有28廳，加總起來是比一殯跟二殯原本的21廳還要多。冰櫃也增加了300多個櫃位，總數來到1314，所以整體來看，量能是足夠。

蔣萬安強調，從一殯銜接到二殯，這中間還有一個過渡期，不管是禮廳目前開放24廳，交通等等相關配套，當然都會持續關注追蹤各項問題，也都會要求民政局、殯葬處相關單位包含交通局等，對於在銜接過渡期中可能發生的各項狀況，必須要即刻做改善精進。

▼台北市立第一殯儀館拆除工程，卸下一甲子的「景行聽」銜牌。（圖／記者陳家祥攝）