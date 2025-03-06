世界將迎向下個繁榮昌盛　賴清德：台積電扮演關鍵角色令人感動

記者陳家祥／台北報導

台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮宣布，將擴大對美投資1000億美元，引發全球關注。總統賴清德今（6日）攜魏哲家共同召開記者會，賴致詞時說，在全世界集結所有最尖端科技，要迎向下個繁榮昌盛的舞台上，「來自台灣的台積電扮演關鍵角色，令人感動，也讓台灣成為世界的台灣，一圓百年前世代的夢想」。

▲總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家召開記者會。（圖／翻攝直播）



賴清德致詞時說，2天前魏哲家董事長跟川普總統共同宣布，台積電將繼續擴大投資，引起全球矚目。來自台灣的台積電董事長，在美國白宮在全世界面前宣布，台積電將透過這項增資案，來為下個世代人工智慧及前瞻應用貢獻心力，也因為台積電的投入，未來人類科技生活將獲得實踐。

「這是台積電的時刻、也是台灣的時刻，更是台美關係歷史性的時刻。」賴清德說，他在收看魏哲家董事長跟美國川普總統記者會時，一方面不自覺想起1921年蔣渭水先生的兩句話，「樂為世界人、台灣名譽馨，這兩句話充分傳達百年前這個世代希望走進世界，得到世界肯定的夢想」。

賴清德表示，百年後的今天，台灣雖然站在對抗威權的第一線，但勇敢堅強，台灣人民團結合作，今日的台灣已經是國際社會人人稱羨的民主國家，在全世界集結所有最尖端科技，要迎向下個繁榮昌盛的舞台上，來自台灣的台積電扮演關鍵角色，令人感動，也讓台灣成為世界的台灣，一圓百年前世代的夢想。

賴清德表示，也無怪乎，許許多多人看了記者會後，都表達這是台灣的驕傲，「這當然是台積電的成就，也是台灣共同的驕傲」。

賴清德說，半導體產業在台灣的發展，50年來是產官學界共同努力的結果，感謝台積電創辦人張忠謀、董事長魏哲家的領導，還有歷任總統鼎力協助、台灣人民大力支持，共同造就護國群山，「每一次台積電的佈局都因而壯大，更有競爭力，同時提供台灣企業進行國際合作，也成就台灣更大實力」。

賴清德說，如果從台積電的全球佈局、或是台灣產業發展路程來看，不難發現台灣產業是從「西進接續南向、進一步北邊合作」，幾十年來累積的實力已經足夠自信跨越太平洋，東拓到美洲大陸，建構新的產業佈局時，一起發揮立足台灣、佈局全球，行銷全世界，讓國家實力進一步發展壯大。