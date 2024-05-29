懷疑荔枝樹被毒死！男怒砍鄰居全家1死2傷　二審仍判17年

▲吳姓兇嫌不滿荔枝樹疑似遭鄰居毒死，憤而行兇。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東縣佳冬鄉吳姓男子在2022年間懷疑鍾姓鄰居毒死他栽種的荔枝樹，持刀刺死鍾男，並砍傷鍾的兒子及太太，屏東地方法院一審依殺人罪將他判處合併執行17年有期徒刑，全案上訴，高雄高分院今（29）日二審宣判，駁回上訴，維持徒刑17年的判決。

判決書指出，吳姓男子於2022年10月24日晚間酒後，因懷疑鄰居男子毒死其種植之果樹，遂騎機車前往佳冬鄉鍾男住處，拿西瓜刀揮砍鍾男，使鍾左頸部等處受傷。

▲警方在命案現場採證。（圖／記者陳宏瑞攝）

鍾的兒子及太太陳姓婦人見狀上前阻擋，吳男仍持西瓜刀揮舞，致陳婦右手拇指撕裂傷併皮膚缺損併指甲脫落、右手食指撕裂傷併肌腱斷裂、左手拇指撕裂傷併皮膚缺損等處受傷；鍾的兒子左手食指撕裂傷併肌腱斷裂，鍾男經送醫搶救同晚宣告不治，枋寮警方逮獲依殺人等罪送辦，警方對吳男酒測，酒精度達0.153毫克，檢方依殺人、公共危險、傷害等罪起訴。

屏東地院審理時，吳男經衛生福利部嘉南療養院為責任能力鑑定，認被告有酒精使用障礙，且輕度智能不足、認知功能不佳，但被告案發時並無辨識、控制能力顯著下降，故本案無刑法第19條第1項、第2項不罰或減刑規定之適用。

另斟酌吳涉殺人及傷害犯罪所生損害、犯罪所用手段，甚為嚴重。且自陳認鍾姓被害人有毒死其作物之動機，不能證明，故無法採認作為有利於被告量刑之因素。另審酌被告犯後就不能安全駕駛交通工具部分坦承犯行，但否認殺人、傷害部分犯行的犯後態度，被告雖有意賠償，但告訴人、被害人家屬均拒絕，合併判處17年有期徒刑。

吳男不服上訴，高雄高分院今日二審宣判，認為原審判決並無不妥，駁回上訴，仍維持17年徒刑，全案可上訴。