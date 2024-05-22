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較上屆增3人...南投縣12傑出農民獲選百大青農　優秀茶農佔1／3

▲竹山青年茶農陳冠霖獲選農業部百大青農榮銜。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山青年茶農陳冠霖獲選農業部百大青農榮銜。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農業部公布第7屆百大青農獲選名單，南投縣共有12位青農得獎，較上屆足足增加3位，包括個人組有許榮恩、曾國勝、蔡維峻、吳柏篁、黃立倫、連晏瑩、陳冠霖、李冠毅等8位，團體組則為黃志揚、陳宏瑋、范振育、鄭鴻文等一組共4人獲獎，成績傲視全國，也顯現南投縣農業的深厚實力。

縣府指出，南投縣為全國茶葉主要產區，在12位得獎青農中就有4人種茶，其中陳冠霖和李冠毅出身竹山鎮，鎮長陳東睦21日分別赴2人的茶廠張貼紅榜、隆重表彰讚譽他們在茶業方面的卓越表現，並肯定2人在農業人力高齡化之際，不但是農業發展所需的生力軍，更是對全鎮青年農民最深刻的激勵和鼓舞。

▲竹山青年茶農陳冠霖、李冠毅獲選農業部百大青農榮銜。（圖／竹山鎮公所提供）

▲竹山青年茶農陳冠霖、李冠毅獲選農業部百大青農榮銜。（圖／竹山鎮公所提供）

陳冠霖現為國內知名的「遊山茶訪」茶業股份有限公司執行副總，來自百餘年茶葉世家，大學就讀生命科學系，畢業退伍後返鄉繼承家中茶園，結合自身專業將老一輩茶農口耳相傳的經驗，改以科學先進方式協助茶園管理、檢測品質控管，並建立農藥分析系統，輔導茶農合理使用農藥無償教育訓練，達到茶葉品質穩定；精緻加工方面，公司工廠已通過食品安全認證，確保生產合格的茶葉，陳冠霖也不遺餘力履行社會責任，不僅提供場地供在地社區展售茶葉，結合社區辦理茶教育體驗旅行，協助在地學校推廣茶道文化。

▲竹山青年茶農李冠毅獲選農業部百大青農榮銜。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲竹山青年茶農李冠毅獲選農業部百大青農榮銜。（圖／竹山鎮公所提供）

李冠毅現為延正里李順茶工廠廠長，自幼跟隨父親李順從事製葉，為突破傳統茶產業的限制，在茶園管理中注重合理施肥和安全用藥，並擔任竹山鎮茶葉產銷班第23班總幹事，積極拓展海外市場，引進茶及飲料作物改良場新品種臺茶22號（沁玉），生產出安全、高品質的茶葉，同時自創品牌「茶毅思」，配合政府政策加入「農產品產銷履歷」及「竹山好茶證明標章」認證，積極推廣產地食農教育活動，為在地茶產業注入新活力。

名間鄉青農黃立倫接手家裡茶園後採用自然農法及草生栽培管理茶園，並致力於將臺灣茶文化推向國際；同為名間鄉青農的連晏瑩為茶家子弟第四代，自幼耳濡目染，曾於109年榮獲魚池鄉農會紅茶比賽第一名及桃園市茶商公會特等獎，且為南投縣青農聯誼會現任會長，協助推動會內事務，帶領縣內青農參加各項展售活動，增加青農收益並促進縣內農業發展。

個人組其他得獎者方面：許榮恩運用仁愛鄉地理優勢發展有機農業、結合環境友善農法種植小黃瓜；南投縣青農聯誼會副會長曾國勝在信義鄉克服海拔500公尺山區影響、成功栽種愛文芒果；蔡維峻為埔里鎮百香果農，協助農業部臺中區農業改良場百香果草生栽培及採後病害試驗，並參加埔里鎮農會辦理之南投縣百香果評鑑榮獲冠軍；吳柏篁將雙色火龍果引進名間鄉種植並推廣，協助輔導種植農民解決相關問題，積極把雙色火龍果推廣到國外市場。

團體組方面，水里鄉民黃志揚等四位青年農民分別從事養蜂、蔬菜、檸檬與香菇產業，結合水里鄉商圈創生共好協會、社團法人南投縣青年農民永續發展協會，共同推廣友善農業與里山精神，成功以自產農特產品，創立里山餐桌推行地方食農教育。

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