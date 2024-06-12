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大雨淹沒跑道！西班牙帕爾馬機場「免稅區也在下」　航班喊卡

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙度假勝地馬略卡島11日降下大雨，機場跑道幾乎淪為汪洋，機場工作人員還被水淹沒的跑道上，整個人跳入水中，就連室內的免稅購物區也在下雨，旅客們四處躲避，航班停止起降，機場陷入一片混亂。

天空新聞、The Telegraph報導，馬約卡島帕爾馬機場是西班牙第三大機場，但受到大雨影響，機場營運商AENA透過聲明稱由於不可能在安全狀態下營運作業，機場不得不暫時關閉，飛往這座機場的班機只能改道前往其他目的地。另外，由於發生嚴重淹水災情，機場周邊道路也關閉。

AENA也證實，機場與航廈部分入口淹水。根據社群媒體流傳的畫面，有身穿黃色背心、短褲的機場工作人員在淹水的跑道跑跳並整個人泡入水中，航廈室內的免稅購物區也在下雨，天花板不斷有水流下。目擊者宣稱，當時情況一片混亂，旅客們四處躲避，尋找不被雨淋濕的地方。

在雨勢趨緩之後，帕爾馬機場才開始恢復營運，讓航班起降。

▼機場停車場也淹水。（圖／路透）

▲▼西班牙馬約卡島帕爾馬機場停車場淹水。（圖／路透）

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