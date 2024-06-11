　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

皇馬球迷對中國人唱辱華歌曲！身分被挖出「前主席孫子」　影片曝

記者鄭思楠／綜合報導

西班牙足球甲級聯賽豪門隊伍「皇家馬德里」日前在歐洲冠軍聯賽奪冠，一段中國網紅在賽場外採訪皇馬球迷的影片引起熱烈討論。影片顯示，受訪的皇馬球迷在得知該網紅是中國人後，對著鏡頭用西班牙文大唱種族歧視歌曲。這名球迷事後也被起底，疑似就是皇馬前主席洛倫索．桑斯（Lorenzo Sanz）的孫子。

▲▼接受中國博主採訪…皇馬前主席之孫 疑大唱辱華歌曲。（圖／翻攝自影片）

▲皇馬前主席之孫疑大唱辱華歌曲。（圖／翻攝自影片）

據中青報《青蜂俠》報導稱，日前，中國博主「球迷匯SHOWMI」在歐冠決賽賽後採訪時，遭遇一名皇馬球迷高唱侮辱中國女性歧視歌曲。當時，該名中國博主聽不懂西班牙文，還詢問該球迷唱了什麼，對方回答說是「慶祝皇馬勝利」，然後拉著這名中國博主又唱了一次。

該博主表示，之後有懂西語的網友解釋才知是侮辱。一名在TikTok上擁有180萬粉絲的美國網紅「Danesh」發布了一則影片，稱他認出這名涉嫌歧視的球迷，就是皇馬前主席洛倫索．桑斯之孫、現任皇馬官方解說員洛倫索．桑斯．杜蘭（Lorenzo Sanz Duran）之子。

事件發生後，「球迷匯SHOWMI」向西甲和皇馬發郵件進行了投訴和舉報。西甲方面回應稱，「通過您發布的影片和西甲平台，我們獲知了您對歐冠決賽賽後遭遇的投訴。」

西甲稱，對其遭遇感到抱歉。西甲堅定致力於打擊仇恨犯罪。多年來，西甲通過提高認知、發現和報告等方式，一直領導著對抗種族歧視，「正如我們之前所說的，我們通過西甲平台獲知了你的投訴，我們通知您，西甲已按此類事件的通常程式將此事通告給當局。」

西甲表示，很樂意向其通報事件的最新進展，以及西甲在打擊種族主義方面的努力。

據「中國駐西班牙使館」公眾號6月11日發布聲明稱，駐西班牙使館注意到，近日皇家馬德里俱樂部個別球迷在採訪中發表辱華言論，言辭低俗，性質惡劣。我館對此深感震驚和憤怒，第一時間向皇家馬德里俱樂部提出嚴正交涉。

使館稱，皇馬俱樂部對上述個別球迷不當言行表示反對，強調皇馬俱樂部拒絕並譴責任何形式的種族歧視、排外仇外言行，認為這是個別球迷的孤立行為，有違皇馬俱樂部的價值和原則，絕不代表皇馬俱樂部以及廣大皇馬球迷的態度。皇馬俱樂部重視並熱愛中國球迷，重視與偉大的中國的友好聯繫，感謝中國球迷的垂愛，希望為西中友好繼續發揮積極作用。

@thatdaneshguy Hey @Real Madrid C.F. @LALIGA+ it's Lorenzo Sanz Duran's son. Grandson of your former club president. ???? @Show Mi ♬ original sound - Danesh
ET快訊
超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖
世新男畢業「3親姊顏值太頂」！　網暴動起底
快訊／林青霞愛店「東門興記」母女爭產　一審判刑出爐
台股創新高　反指標女神竟「一排綠」截圖曝！
快訊／知名連鎖速食店連遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸
19歲孝子傷勢曝！　遭痛毆丟包慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸第4批預備太空人選拔完成　首次有港澳人士入選「載荷專家」

女子西湖溺水冷靜「躺平」自救　「黃金3分鐘」快艇趕到救上岸

皇馬球迷對中國人唱辱華歌曲！身分被挖出「前主席孫子」　影片曝

鄰居點「手臂粗蚊香」害一家三口中毒　小孩躺地板狂嘔

陸無人機金門空投！福建科技公司傳遭官方約談　影片下架帳號仍在

陸科技獨角獸破產清算　「天才少年」董事長曾推出全球首款摺疊螢幕

廣州地鐵開放個人投放廣告　E人爭相「出鏡」求職生日全都來

陸男創業「造龍舟」1年營業額破2千萬　自曝：訂單接到手軟

陸南北龍舟賽大比拼！　網嘆：北方人果然不擅水戰

陸大媽霸鄰居車位3年　鄰居賣掉後上門理論：那我車停哪？

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

陸第4批預備太空人選拔完成　首次有港澳人士入選「載荷專家」

女子西湖溺水冷靜「躺平」自救　「黃金3分鐘」快艇趕到救上岸

皇馬球迷對中國人唱辱華歌曲！身分被挖出「前主席孫子」　影片曝

鄰居點「手臂粗蚊香」害一家三口中毒　小孩躺地板狂嘔

陸無人機金門空投！福建科技公司傳遭官方約談　影片下架帳號仍在

陸科技獨角獸破產清算　「天才少年」董事長曾推出全球首款摺疊螢幕

廣州地鐵開放個人投放廣告　E人爭相「出鏡」求職生日全都來

陸男創業「造龍舟」1年營業額破2千萬　自曝：訂單接到手軟

陸南北龍舟賽大比拼！　網嘆：北方人果然不擅水戰

陸大媽霸鄰居車位3年　鄰居賣掉後上門理論：那我車停哪？

駱駝過馬路突撞進擋風玻璃　司機目睹「巨大身軀卡眼前」嚇壞

觀光客湧入小琉球！屏東監理站聯手警方稽查　舉發違規58件

快訊／台北市亮「高溫警示」　氣溫上看36度

國5超車賓士不成竟逼車10km！他閃路肩仍被摖撞　囂張男遭起起

全球首發！百步蛇野外護卵與護幼全記錄　林業保育署揭秘

腳踏車+健行+浮潛　救國團2024暑期大玩屏東

人工智慧AI正重新打造B2B商業支付應用

台航股利1.6元　今年4艘新船添業績、計畫出售3艘舊船

《鬼滅之刃》推出「九柱」無線耳機　9位最強劍士語音全收錄

心儀女生提「先試車再交往」他愣：該衝嗎？　老司機曝3件事必做

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

大陸熱門新聞

鄰居點手臂粗蚊香　害一家三口中毒

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

陸科技獨角獸破產清算 「天才少年」董事長曾推出全球首款摺疊螢幕

陸男創業「造龍舟」1年營業額破2千萬 自曝：訂單接到手軟

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

2遊客橫渡急流陷死亡V字被沖走…專家嘆：大忌

陸大媽霸鄰居車位3年 鄰居賣掉後上門理論：那我車停哪？

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

搭豪華遊覽車來回西藏遊 全程坐車超6000公里受陸退休族群追捧

陸無人機金門空投！福建科技公司傳遭官方約談 影片下架帳號仍在

陸南北龍舟賽大比拼！ 網嘆：北方人果然不擅水戰

皇馬球迷對中國人唱辱華歌曲！身分被挖出前主席孫子

打400支坡尿酸豐臀「化膿感染」 女子拍影片親曝慘狀

女子西湖溺水冷靜「躺平」自救 「黃金3分鐘」快艇趕到救上岸

更多熱門

相關新聞

「太早慶祝」痛失獎牌　超車瞬間曝光

「太早慶祝」痛失獎牌　超車瞬間曝光

西班牙競走女運動員加西亞-卡蘿（Laura García-Caro）7日參加20公里女子競走比賽，距離終點線還有好幾公尺，就舉起雙臂、興奮歡呼，卻在慶祝之際被對手「超車」，她瞬間痛失獎牌，驚恐表情也被鏡頭拍下。

女球迷嗨「掀衣甩奶」7秒影片曝

女球迷嗨「掀衣甩奶」7秒影片曝

吉力吉撈開轟「打臉」球迷送簽名球

吉力吉撈開轟「打臉」球迷送簽名球

姆巴佩被酸「足壇杜蘭特」

姆巴佩被酸「足壇杜蘭特」

男想快點下飛機　「高空中開機門」毆打空服員

男想快點下飛機　「高空中開機門」毆打空服員

關鍵字：

皇馬中國網紅辱華球迷西班牙

讀者迴響

熱門新聞

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

蘋果AI正式亮相！　強大助理功能僅支援2款iPhone

直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面