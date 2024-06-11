皇馬球迷對中國人唱辱華歌曲！身分被挖出「前主席孫子」　影片曝

記者鄭思楠／綜合報導

西班牙足球甲級聯賽豪門隊伍「皇家馬德里」日前在歐洲冠軍聯賽奪冠，一段中國網紅在賽場外採訪皇馬球迷的影片引起熱烈討論。影片顯示，受訪的皇馬球迷在得知該網紅是中國人後，對著鏡頭用西班牙文大唱種族歧視歌曲。這名球迷事後也被起底，疑似就是皇馬前主席洛倫索．桑斯（Lorenzo Sanz）的孫子。

▲皇馬前主席之孫疑大唱辱華歌曲。（圖／翻攝自影片）

據中青報《青蜂俠》報導稱，日前，中國博主「球迷匯SHOWMI」在歐冠決賽賽後採訪時，遭遇一名皇馬球迷高唱侮辱中國女性歧視歌曲。當時，該名中國博主聽不懂西班牙文，還詢問該球迷唱了什麼，對方回答說是「慶祝皇馬勝利」，然後拉著這名中國博主又唱了一次。

該博主表示，之後有懂西語的網友解釋才知是侮辱。一名在TikTok上擁有180萬粉絲的美國網紅「Danesh」發布了一則影片，稱他認出這名涉嫌歧視的球迷，就是皇馬前主席洛倫索．桑斯之孫、現任皇馬官方解說員洛倫索．桑斯．杜蘭（Lorenzo Sanz Duran）之子。

事件發生後，「球迷匯SHOWMI」向西甲和皇馬發郵件進行了投訴和舉報。西甲方面回應稱，「通過您發布的影片和西甲平台，我們獲知了您對歐冠決賽賽後遭遇的投訴。」

西甲稱，對其遭遇感到抱歉。西甲堅定致力於打擊仇恨犯罪。多年來，西甲通過提高認知、發現和報告等方式，一直領導著對抗種族歧視，「正如我們之前所說的，我們通過西甲平台獲知了你的投訴，我們通知您，西甲已按此類事件的通常程式將此事通告給當局。」

西甲表示，很樂意向其通報事件的最新進展，以及西甲在打擊種族主義方面的努力。

據「中國駐西班牙使館」公眾號6月11日發布聲明稱，駐西班牙使館注意到，近日皇家馬德里俱樂部個別球迷在採訪中發表辱華言論，言辭低俗，性質惡劣。我館對此深感震驚和憤怒，第一時間向皇家馬德里俱樂部提出嚴正交涉。

使館稱，皇馬俱樂部對上述個別球迷不當言行表示反對，強調皇馬俱樂部拒絕並譴責任何形式的種族歧視、排外仇外言行，認為這是個別球迷的孤立行為，有違皇馬俱樂部的價值和原則，絕不代表皇馬俱樂部以及廣大皇馬球迷的態度。皇馬俱樂部重視並熱愛中國球迷，重視與偉大的中國的友好聯繫，感謝中國球迷的垂愛，希望為西中友好繼續發揮積極作用。