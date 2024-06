香港終院法官提早辭任！嘆港正逐漸淪為「極權社會」

▲香港前終審法院非常任法官的岑耀信(Jonathan Sumption)。(圖/翻攝香港法院)



記者蔡紹堅/綜合報導

香港前終審法院非常任法官的岑耀信(Jonathan Sumption)的原定任期至2026年,但卻在上周宣布提早辭任,並於英媒《金融時報》撰文稱香港正從政治多元的社會逐漸變成「極權社會」。香港政府11日凌晨發文反駁,稱香港法院在審理國安或任何案件時,絕對沒有受到中央或港府任何政治壓力,香港法治也沒有任何倒退。

岑耀信在《金融時報》上以「香港法治岌岌可危(The rule of law in Hong Kong is in grave danger)」為標題撰文,他提到,民主派初選案有14人被定罪,這些初選者希望借香港《基本法》條文所指,兩次否決財政預算案來逼使香港特首辭職,以爭取普選。

岑耀信指出,初選者的方案被高等法院視為阻礙政府施政,因此是合謀犯罪,刑期可高達終身監禁,「這個判決在法律上站不住腳,但不意味著法治已死,上訴法院仍可能糾正判決,真正的問題是,這個判決是香港司法系統日益萎靡的症狀。」

岑耀信還說,順從當局的媒體、立場強硬的議員、政府官員和中國政府的喉舌製造了一種壓抑的氣氛,讓法官無法執行傳統上「自由捍衛者」的角色,任何政治上的反對聲音都會被判處重刑,而香港正在慢慢變成一個極權社會。

▼香港近年有多位終審法院法官提早請辭。(圖/路透社)



對於岑耀信的說法,港府表示,極不同意岑耀信就香港的法治和獨立的司法權所發表的個人意見,最重要的是,法院在審理國家安全案件或任何性質的案件時,絕對沒有受到中央或港府的任何政治壓力,香港法治也無任何倒退,「任何人士無論出於甚麼理由或動機而提出相反結論,都是完全錯誤和毫無根據,我們必須正義凜然地予以反駁。」

港府提到,不會對岑耀信所提到正在進行的法律程序發表其他評論,但有必要指出在串謀顛覆國家政權案中,原訟法庭裁定立法會議員應依據《財政預算案》及公共開支議案的利弊,作審核和通過的考慮;為迫使政府同意政治要求,無差別否決政府的《財政預算案》或公共開支議案,迫使行政長官解散立法會及最終請辭,使特區政府無法為市民福祉制定新政策或執行現有政策,明顯違反《基本法》第七十三條規定的憲制責任,屬濫用權力,構成顛覆國家政權罪的非法手段,「如果任何人對原訟法庭的判詞作出錯誤解讀並向上訴法庭施壓,意圖干擾司法程序,特區政府不能坐視不理,必須發聲以正視聽。」

港府指出,岑耀信2021年3月拒絕參與英國政府鼓動針對香港司法機構的政治杯葛,更承諾香港法官「應受到他們的海外同儕支持,而非被背棄」,現在岑耀信勳爵卻選擇背棄香港特區的法官,實在令人極度失望。

港府說,岑耀信一方面認為美國對香港法官的「制裁」威脅屬不公義,一方面卻對香港法官的司法工作作出如此不公正的評價,實在令人驚訝,「一直以來,每當境外或境內勢力向法院作出惡毒攻擊和詆毀,香港政府都毫不猶豫捍衛法院獨立行使審判權。岑耀信似乎也對這個客觀且無可置疑的事實視而不見。」

▼香港特首李家超。(圖/路透社)



香港特首李家超也強調,2021年岑耀信曾拒絕參與由英國政府鼓動的政治杯葛,當時還引用例子,稱香港在英治時期是沒有民主,但是靠當時的法官按法律和證據作出裁決令法治得以維持,認為民主和法治是兩回事,不應混為一談。不過,岑耀信近日的言論令他感到與他當時的一些說法有所矛盾。

李家超還說,「英國官員和政客試圖將英國的司法影響力武器化,針對中國和香港特區。政府不會容許這些事情發生,也會保障法官。」

香港終審法院成立於1997年7月1日《香港終審法院條例》,取代了倫敦樞密院的司法委員會,成為本港最高的上訴法院,處理涉及重要法律問題的上訴,尤其包括論點具有關乎公眾及憲法的重要性的上訴,或因某些其他特別的理由而獲給予上訴許可的上訴。

終審法院可依照需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判,多年來,有多名來自英國、澳洲、紐西蘭,以及加拿大的法官擔任終審法院法官,參加案件的審判工作。