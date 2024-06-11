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香港終院法官提早辭任！嘆港正逐漸淪為「極權社會」

▲▼香港前終審法院非常任法官的岑耀信（Jonathan Sumption）。（圖／翻攝香港法院）

▲香港前終審法院非常任法官的岑耀信（Jonathan Sumption）。（圖／翻攝香港法院）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港前終審法院非常任法官的岑耀信（Jonathan Sumption）的原定任期至2026年，但卻在上周宣布提早辭任，並於英媒《金融時報》撰文稱香港正從政治多元的社會逐漸變成「極權社會」。香港政府11日凌晨發文反駁，稱香港法院在審理國安或任何案件時，絕對沒有受到中央或港府任何政治壓力，香港法治也沒有任何倒退。

岑耀信在《金融時報》上以「香港法治岌岌可危（The rule of law in Hong Kong is in grave danger）」為標題撰文，他提到，民主派初選案有14人被定罪，這些初選者希望借香港《基本法》條文所指，兩次否決財政預算案來逼使香港特首辭職，以爭取普選。

岑耀信指出，初選者的方案被高等法院視為阻礙政府施政，因此是合謀犯罪，刑期可高達終身監禁，「這個判決在法律上站不住腳，但不意味著法治已死，上訴法院仍可能糾正判決，真正的問題是，這個判決是香港司法系統日益萎靡的症狀。」

岑耀信還說，順從當局的媒體、立場強硬的議員、政府官員和中國政府的喉舌製造了一種壓抑的氣氛，讓法官無法執行傳統上「自由捍衛者」的角色，任何政治上的反對聲音都會被判處重刑，而香港正在慢慢變成一個極權社會。

▼香港近年有多位終審法院法官提早請辭。（圖／路透社）

▲▼香港。（圖／路透社）

對於岑耀信的說法，港府表示，極不同意岑耀信就香港的法治和獨立的司法權所發表的個人意見，最重要的是，法院在審理國家安全案件或任何性質的案件時，絕對沒有受到中央或港府的任何政治壓力，香港法治也無任何倒退，「任何人士無論出於甚麼理由或動機而提出相反結論，都是完全錯誤和毫無根據，我們必須正義凜然地予以反駁。」

港府提到，不會對岑耀信所提到正在進行的法律程序發表其他評論，但有必要指出在串謀顛覆國家政權案中，原訟法庭裁定立法會議員應依據《財政預算案》及公共開支議案的利弊，作審核和通過的考慮；為迫使政府同意政治要求，無差別否決政府的《財政預算案》或公共開支議案，迫使行政長官解散立法會及最終請辭，使特區政府無法為市民福祉制定新政策或執行現有政策，明顯違反《基本法》第七十三條規定的憲制責任，屬濫用權力，構成顛覆國家政權罪的非法手段，「如果任何人對原訟法庭的判詞作出錯誤解讀並向上訴法庭施壓，意圖干擾司法程序，特區政府不能坐視不理，必須發聲以正視聽。」

港府指出，岑耀信2021年3月拒絕參與英國政府鼓動針對香港司法機構的政治杯葛，更承諾香港法官「應受到他們的海外同儕支持，而非被背棄」，現在岑耀信勳爵卻選擇背棄香港特區的法官，實在令人極度失望。

港府說，岑耀信一方面認為美國對香港法官的「制裁」威脅屬不公義，一方面卻對香港法官的司法工作作出如此不公正的評價，實在令人驚訝，「一直以來，每當境外或境內勢力向法院作出惡毒攻擊和詆毀，香港政府都毫不猶豫捍衛法院獨立行使審判權。岑耀信似乎也對這個客觀且無可置疑的事實視而不見。」

▼香港特首李家超。（圖／路透社）

▲▼香港前政務司長李家超。（圖／路透社）

香港特首李家超也強調，2021年岑耀信曾拒絕參與由英國政府鼓動的政治杯葛，當時還引用例子，稱香港在英治時期是沒有民主，但是靠當時的法官按法律和證據作出裁決令法治得以維持，認為民主和法治是兩回事，不應混為一談。不過，岑耀信近日的言論令他感到與他當時的一些說法有所矛盾。

李家超還說，「英國官員和政客試圖將英國的司法影響力武器化，針對中國和香港特區。政府不會容許這些事情發生，也會保障法官。」

香港終審法院成立於1997年7月1日《香港終審法院條例》，取代了倫敦樞密院的司法委員會，成為本港最高的上訴法院，處理涉及重要法律問題的上訴，尤其包括論點具有關乎公眾及憲法的重要性的上訴，或因某些其他特別的理由而獲給予上訴許可的上訴。

終審法院可依照需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判，多年來，有多名來自英國、澳洲、紐西蘭，以及加拿大的法官擔任終審法院法官，參加案件的審判工作。

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