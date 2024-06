「掀衣甩奶3秒」正妹球迷現身了！　回應成人平台300萬現金邀約

記者張靖榕/綜合外電報導

加拿大一名正妹球迷在場內掀衣甩奶歡慶愛德蒙頓油人隊(Edmonton Oilers)獲勝,卻被旁人拍下影片並分享到網路上,引起熱議,還吸引好幾個成人平台捧著現金搶人。該名女子近日接受訪問,表示對成人平台的邀約沒有興趣,也不想曝光真實身分,更說自己在第一時間就把所有社群平台帳號刪除了。

▲正妹球迷凱特甩奶歡呼。(圖/翻攝X)



加拿大人熱愛冰球,日前在NHL「史坦利盃冰球總決賽」(Stanley Cup Final)的分區決賽中,「加拿大愛德蒙頓油人隊」(Edmonton Oilers)力克勁敵「達拉斯星隊」(Dallas Stars)成功挺進決賽,現場球迷熱血沸騰,其中一名女子更是掀起上衣,瘋狂甩奶3秒鐘,結束後看到有人拍攝還露出狂野甜美笑容,影片在網路上瘋傳,討論熱度持續整周。

該名女球迷的豐滿美乳也進到成人平台的眼簾,《The Porn Dude》發言人大讚該名女球迷胸部「完全為色情片而生」,《Camsoda》更祭出10萬美元(約新台幣323萬元)搶人,近期最熱門的《OnlyFans》也鼓勵她在平台上創辦帳號。

不過女球迷真實身分是誰,至今沒有人知道也沒有人公開,但她終於現身接受訪問。NHL退役球星惠特尼(Ryan Whitney)等人主持的Podcast節目《Spittin' Chiclets》,成功邀請到她連線受訪。

女球迷化名凱特(Kate)受訪,在節目中並未透露自己真實身分,她戴著大大的太陽眼鏡,苦笑表示「還處在證人轉移計劃當中」。當被問到為何要在觀眾席露奶時,她說當時大家為了「愛德蒙頓油人隊」獲勝而瘋狂,太開心就掀起上衣甩奶慶祝,但不知道被誰拍下影片,只知道不是同行夥伴。

當影片造成瘋傳後,凱特說她立刻刪除所有社群平台帳號,確保不會有人來騷擾到,這也是大家至今肉搜不到她的原因,她也說對成人平台的邀約沒興趣。此外,凱特也大方坦承,胸前豪乳其實不是天然的。

The biggest star in Edmonton/@RearAdBsBlog future wife popped in to chat with the boys. https://t.co/H2asmmmKUm pic.twitter.com/dncHSKO76G