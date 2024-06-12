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「掀衣甩奶3秒」正妹球迷現身了！　回應成人平台300萬現金邀約

記者張靖榕／綜合外電報導

加拿大一名正妹球迷在場內掀衣甩奶歡慶愛德蒙頓油人隊（Edmonton Oilers）獲勝，卻被旁人拍下影片並分享到網路上，引起熱議，還吸引好幾個成人平台捧著現金搶人。該名女子近日接受訪問，表示對成人平台的邀約沒有興趣，也不想曝光真實身分，更說自己在第一時間就把所有社群平台帳號刪除了。

▲正妹球迷露奶歡呼。（圖／翻攝X）

▲正妹球迷凱特甩奶歡呼。（圖／翻攝X）

加拿大人熱愛冰球，日前在NHL「史坦利盃冰球總決賽」（Stanley Cup Final）的分區決賽中，「加拿大愛德蒙頓油人隊」（Edmonton Oilers）力克勁敵「達拉斯星隊」（Dallas Stars）成功挺進決賽，現場球迷熱血沸騰，其中一名女子更是掀起上衣，瘋狂甩奶3秒鐘，結束後看到有人拍攝還露出狂野甜美笑容，影片在網路上瘋傳，討論熱度持續整周。

該名女球迷的豐滿美乳也進到成人平台的眼簾，《The Porn Dude》發言人大讚該名女球迷胸部「完全為色情片而生」，《Camsoda》更祭出10萬美元（約新台幣323萬元）搶人，近期最熱門的《OnlyFans》也鼓勵她在平台上創辦帳號。

不過女球迷真實身分是誰，至今沒有人知道也沒有人公開，但她終於現身接受訪問。NHL退役球星惠特尼（Ryan Whitney）等人主持的Podcast節目《Spittin' Chiclets》，成功邀請到她連線受訪。

女球迷化名凱特（Kate）受訪，在節目中並未透露自己真實身分，她戴著大大的太陽眼鏡，苦笑表示「還處在證人轉移計劃當中」。當被問到為何要在觀眾席露奶時，她說當時大家為了「愛德蒙頓油人隊」獲勝而瘋狂，太開心就掀起上衣甩奶慶祝，但不知道被誰拍下影片，只知道不是同行夥伴。

當影片造成瘋傳後，凱特說她立刻刪除所有社群平台帳號，確保不會有人來騷擾到，這也是大家至今肉搜不到她的原因，她也說對成人平台的邀約沒興趣。此外，凱特也大方坦承，胸前豪乳其實不是天然的。

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