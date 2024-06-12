拜登「燦笑全身詭僵直」近1分鐘影片曝！　遭譏燈亮著卻沒人在家

記者張靖榕／綜合外電報導

於二次大戰期間1942年生、高齡81歲的美國總統拜登，日前在白宮觀賞「六月節」（解放黑奴紀念日）現場音樂表演，被拍到在隨旋律擺動的眾人中，獨自站著動也不動，表情放空將近1分鐘。影片片段被對手川普陣營拿來大肆嘲諷，「燈亮著卻沒有人在家」。

▲拜登臉部表情足，但身體完全沒動，像是被按下暫停鍵。（圖／翻攝X）



影片顯示拜登在白宮草坪上，副總統賀錦麗在身邊，另一邊站的是菲洛尼斯（Philonise Floyd），2020年遭警暴身亡的佛洛伊德的哥哥。草坪上還有許多人，大家隨著台上福音歌手柯克富蘭克林（Kirk Franklin）的歌聲起舞，唯獨拜登一人僵立在原地一動不動，臉上帶著燦爛的笑人，但整個人看起來像是神遊去了。

直到菲洛尼斯湊近搭著肩膀說話，拜登才稍微有反應，但依然沒有任何律動，而是伸出手與菲洛尼斯碰拳後，再度進入放空狀態。

拜登在活動後半表示，「白宮草坪從未見過這樣的景象」，對於2021年簽署將六月節訂定為聯邦假日的法案，他也感到相當自豪。

川普陣營紛紛發推嘲諷，「誰敢說拜登沒有律動感」、「燈亮著卻沒人在家」、「拜登為什麼動都不動」？

不過高齡81歲的拜登，除了要面對複雜的美國國政與全球局勢，還得與棘手的共和黨總統候選人川普打選戰，最新線上民調支持率創下新低37.4％的他，還面臨兒子杭特被聯邦法院判刑的壓力，也可能是當下讓他出神的原因。