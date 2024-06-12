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杭特被判3項罪名成立　拜登首發聲明：接受判決結果

▲美國總統拜登與兒子杭特．拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登與兒子杭特拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登之子杭特拜登（Hunter Biden）11日被聯邦法院陪審團裁定3項重罪成立，創下美國史上首次現任總統子嗣遭定罪的首例，對此，拜登表示接受判決結果，若杭特提出上訴，他也會尊重司法程序。

杭特拜登於2018年10月在德拉瓦州（Delaware）購買左輪手槍時，隱瞞曾吸毒的經歷，事後遭控於聯邦背景審查表上謊報毒品使用情況，以及1項在毒品成癮或使用非法毒品時持有槍支。儘管案件發生在拜登當選總統前，杭特拜登11日被威明頓（Wilmington）聯邦法院判定3項罪名成立，最重面臨25年刑期與最高高75萬美元（約新台幣2429萬元）罰金，創下美國史上首位現任總統兒女被判有罪的紀錄。

拜登隨後發布聲明表示，「如同我上周所說，我會接受判決結果，杭特若要上訴，我也會持續尊重司法程序。吉兒（Jill Biden，第一夫人）和我永遠會用我們的愛支持杭特與家族所有人，這點永遠不變。」

拜登延續上周的說法，「我是一位總統，也是一名父親。吉兒和我愛我們的兒子，我們也以他為傲。」他說許多有同樣經歷的家庭，看著家人對抗毒癮，並在恢復的過程中愈發強大與堅韌，都很能夠理解這樣的感受。

由於杭特是初犯，面臨最高刑期和最重罰金的可能性低，不過拜登上周接受《美國廣播公司》（ABC）訪問時也說，他不會特赦杭特。

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