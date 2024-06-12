北韓挑釁動作不斷　美駐韓大使：美軍隨時準備好保衛南韓

▲北韓近來騷擾動作不斷，頻頻施放「糞便氣球」至南韓。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

北韓近來騷擾動作不斷，頻頻施放「糞便氣球」至南韓，而南韓也宣布恢復邊境「心戰廣播」反擊。針對此情況，美國駐韓大使表示，美方對任何可能在朝鮮半島發生的事情都已做好準備。

▲美國駐韓大使戈德堡（Philip Goldberg）。（圖／達志影像／美聯社）



根據《韓聯社》報導，針對北韓近來的頻空飄氣球的行為，戈德堡（Philip Goldberg）批評此行為令人髮指，且無助於緩和局勢；他強調，美國對任何可能在朝鮮半島發生的事情都已做好準備，「我們不會放鬆警惕，因為這是非常不可預測的。」

戈德堡表示，2.85萬名駐韓美軍已經做好了保衛南韓的準備，「他們每小時、每分鐘的跟進，大使館的人員也是這麼做。」他指出，南韓人民可以對美國的承諾放心，駐韓美軍是美國對南韓長期安全承諾的證據，「我們支持盟友且正在討論全面的軍事和安全對策。」

在強調美方準備就緒的同時，戈德堡也呼籲雙方不要加劇緊張局勢，針對南韓活動人士向北韓散發傳單一事指出，「當然，我們相信言論自由和其他權利，但我們也明白，我們需要緩和緊張局勢，而不是加劇緊張局勢。」

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