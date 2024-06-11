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首爾民團3D列印「智慧氣球」還擊北韓　送電子喇叭到平壤罵金正恩

▲▼北韓施放的空飄氣球，29日上午抵達南韓江原道鐵原郡的農田。（圖／路透）

▲北韓狂放氣球，首爾民團3D列印「智慧氣球」還擊，送電子喇叭飛到平壤罵金正恩。（示意圖／路透）

文／中央社

在北韓持續朝南韓空飄「垃圾氣球」之際，一個總部設在首爾的神秘團體也陸續飄送「智慧氣球」，可以深入北韓散發傳單，並以電子喇叭播放批評北韓領袖金正恩的錄音。

路透社報導，這些所謂「智慧氣球」使用3D列印機及網路上取得的零件製造，有時會配備全球衛星定位系統（GPS）追蹤裝置，每顆成本可高達1000美元（約新台幣3萬2370元）。

在春季到秋季期間，當順風朝北吹時，這個神秘團體會每月一次或兩次向北韓飄送這種氣球，大多時候是透過夜色掩護。

時至今日，讓氣球飛得更遠不是不可能，其中一顆甚至飛到中國。他們目標讓氣球飛到首都平壤等北韓境內深處，攜帶的空飄物品才掉落。

這個團體名為「北韓改革開放委員會」（The Committee for Reform and Opening up of Joson）。一名成員表示：「我們的智慧氣球昂貴，但我們認為，它們比其他團體空飄的氣球強100倍。」

這個團體自2016年開始研發這些精密裝置，自2022年開始定期向北韓飄送，不但散發數以千計傳單，並且播放操北韓口音、批評北韓最高領導人金正恩的錄音。

其中一則錄音內容說：「金正恩是反對人民、反對統一的賣國賊。」

氣球戰自上月底以來成為兩韓冷若冰霜關係的焦點。近年來罕見部署氣球的北韓，近幾週已朝南韓空飄逾1000顆氣球，大多數裝載垃圾，其中部分顯然還裝有動物糞便。

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