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韓國總統夫人收受名牌包　肅貪機構查無不法結案

▲▼南韓總統尹錫悅、金建希夫婦啟程出訪中亞5國。（圖／達志影像）

▲南韓總統尹錫悅、金建希夫婦啟程出訪中亞5國。（圖／達志影像）

文／中央社

韓國肅貪機構「國民權益委員會」調查總統尹錫悅夫人金建希收受名牌包案，以「查無違法行為」結案。

韓裔美籍牧師崔在永（Abraham Choi）2022年以隱藏式攝影機祕密錄下和金建希會面，並交給她名牌包的情形，影片在去年曝光；崔在永還表示在兩人首次見面時就曾送金建希名牌化妝品，對方的反應讓他認為這類禮物是取得會面機會的唯一方式。

尹錫悅5月舉行就任2週年記者會時，特別就妻子收受名牌包公開致歉。

韓聯社報導，國民權益委員會副委員長兼事務處長鄭勝允10日舉行記者會發布調查結果。鄭勝允說基於肅貪法並無涉及公職人員配偶的處罰規定，委員會決定結案。

鄭勝允指出，結案的法規依據為反貪法施行令第14條，委員會認為針對此案的舉報可適用第14條第4款與第6款規定。第4款為「舉報內容與媒體報導等公開內容一致，調查部門正在辦案或已結案時，無新證據時可結案」；第6款則規定「無法確認是否存在其他違法行為，無須進一步調查時可結案」。

金建希向旅美牧師崔在永收受迪奧（Dior）名牌包及化妝品等情事曝光後，去年12月19日公民團體「參與連帶」向國民權益委員會檢舉尹錫悅、金建希和崔在永。

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