空飄傳單觸怒金與正！傳脫北團體被南韓政府約喝茶　左派知事喊取締

▲南韓國內脫北者團體向北韓空飄含有大量政治傳單的氣球。（圖／翻攝自겨레얼통일연대）

記者羅翊宬／編譯

南韓境內脫北者公民團體連續向北韓（朝鮮）空飄含有反體制傳單的氣球，觸怒平壤當局的敏感神經，北韓從5月底至今連續4度向南韓空飄穢物氣球，緊張情勢一觸即發。對此，南韓統一部打算約上述公民團體代表「喝茶」，懷疑可能是呼籲其克制；京畿道知事則放話，要嚴懲空飄氣球的行為。

根據《韓聯社》，自由北韓運動聯盟、民族魂統一聯隊等南韓脫北者公民團體數度向北韓空飄大型氣球，內容裝有20萬張反體制傳單、白米、1美元紙鈔、韓劇USB隨身碟、特高頻收音機，使得北韓決定以向南韓空飄「糞便氣球」的方式反擊，而南韓則聲稱憲法保障言論自由，表示無法可管脫北者團體空飄傳單的行為。

▲▼「自由北韓運動聯盟」代表朴尚學過去曾向北韓空飄50萬張傳單，住處遭警方搜查。（資料照／達志影像）

某脫北者公民團體的代表A某今（11）日透過電話專訪透露，本月7日曾經接到來自南韓統一部的聯繫，對方表示目前正在計畫與相關的脫北者團體進行懇談會，因此詢問參加懇談會的意願，南韓統一部則表示願意儘速安排會晤。

針對是否私下邀請脫北者公民團體「喝咖啡」，南韓統一部相關人士澄清，其實政府始終沒有改變對於向北韓空飄氣球的立場，尊重憲法裁判所（憲法法庭）保障言論自由的裁決，因此認為目前沒有相關法律可以阻止脫北者團體向北韓空飄傳單。

然而與中央政府不同調，來自第一大在野黨共同民主黨的京畿道知事金東兗卻在臉書發文，揚言京畿道（地方政府）將會嚴格取締脫北者團體空飄傳單的行為，呼籲中央政府必須採取實質措施，否則威脅邊境居民的人身安全。

據悉，共同民主黨在韓國傳統政治光譜上被認為「中間偏左」，較傾向與北韓達成和解。

▲朴尚學指導的南韓脫北者公民團體，曾於2017年向北韓施放空飄氣球。（圖／達志影像／美聯社）

金東兗表示，「助長韓半島（朝鮮半島）緊張局勢升溫，到底對誰有好處？邊境地區居民的日常生活正受到威脅，嚴重影響正常經濟活動，『韓國折價』（Korea Discounts）的概念就是這樣出現的。在此呼籲中央政府，不該袖手旁觀相關團體向北韓空飄傳單的行為，而是採取實質性的措施。」

金東兗指出，「中央政府應該克制重啟邊境『心戰廣播』、擴大軍事衝突的行徑，一邊穩固國防安全、一邊尋求和北韓重啟對話。未來邊境地區一旦國防安全受到威脅，則京畿道將採取措施，視為『擔憂災難發生』的階段，依照法規劃定危險區域，並嚴格取締向北韓空飄傳單的行為。」

報導指出，京畿道曾經於2020年6月將境內與北韓接壤的5個市郡指定為「危險區域」，透過下達行政命令嚴格禁止脫北者團體進入該區域，涉有違反憲法的疑慮，當時擔任京畿道知事的李在明（現共同民主黨黨代表）更要求警方嚴格調查。