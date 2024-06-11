台南1食材醜又怪！「有錢不一定吃得到」他驚呆　大票認證超愛

▲台南有「美食之都」封號。（圖／記者林悅翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

南部1樣特殊食材很受歡迎，但想吃不一定吃得到。有網友表示，看美食節目，台南很多店家都有煎魚腸、爆炒魚腸，但想吃就要早起，「因為產量有限，而且要維持新鮮，所以有錢也不一定吃得到，是不是真的要吃看看？」話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「煎魚腸有錢還吃不到是真的假的啦？」之前看美食節目，台南很多店家都有煎魚腸、爆炒魚腸，「是平凡的美味，但是（想吃）一定要早起。」因為聽說魚腸產量有限，而且要維持新鮮度，就算有錢也不一定吃得到，「是不是真的要吃看看？有沒有卦？」

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就有人納悶，「就吃口感而已，有肉不吃吃內臟？」「魚腸到底要怎麼洗？」「那麼小的腸子洗得乾淨嗎」、「很腥，味道跟蝦腺很像」、「有魚肉不吃吃這個？」「吃兩口就膩了，太油。」

不過，不少網友紛紛點頭，「處理得好，不會腥也很好吃啊！」「超好吃！魚肝一起煎，超好吃～」、「洗乾淨的魚腸真的讚」、「我記得晚上吃過啊！好像可以先煎起來保存，魚腸湯好像就真的只有早上才有」、「超好吃好嗎==尤其拌麵線，X好吃到靠北。」

還有人直呼，「沒吃過的拜託都閉嘴～沒有認識的魚攤幫你留新鮮的，根本吃不到。鹽酥的虱目魚腸、魚肝，真的人間美味」、「主要養殖環境，吃蜉蝣水蚤的魚都有土腥味，內臟吃不了，水質太髒也吃不了。品質好的漁貨早就被固定店家分完了，量又少，一般人當然不好搞」、「要新鮮的才能吃，家裡冷凍過的超級噁心。」

事實上，日前才有網友在「爆廢1公社」貼出一盤魚腸料理表示，自己身為台南媳婦，但「看到這盤還是會被嚇到」。貼文吸引超過3000名網友按讚，不少老饕留言表示，虱目魚腸越酥脆越好吃，而且價格不便宜，「魚腸，胡椒鹽撒多一點超下飯」、「懂吃的才能懂」、「美味中的極品」、「晚起床的我，已經買不到好幾年了，不早起有錢也買不到。」

有北部網友好奇，虱目魚腸吃起來到底是什麼味道？就有其他人解惑，「脆腸感覺，但魚香味十足」、「因為魚腸有新鮮度問題，沒辦法跨縣市運送，只能產地吃，而且是限量的，盡量別過中午後吃，早上6、7點吃的最新鮮」、「有用煎的也有用炸的，這個現煎現炸完要趕快吃，脆脆的焦香味最好吃，若冷掉就不好吃了，腥味很重又油。」