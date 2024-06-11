花蓮逾1600營業車免徵汽燃費！月底上路　國庫少收近3800萬

▲花蓮營業車輛受地震衝擊，免徵一年汽燃費，最快6月底上路。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者蔡亞樺／台北報導

0403地震重創花蓮，交通部日前修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」草案，今(11)日預告期滿，設籍花蓮縣且經公路主管機關核准的9大運輸業營業車輛，包括遊覽車、租賃小貨車及小客車(不包括長租車)，免徵一年汽車燃料使用費，估1632輛車適用，最快6月底公告實施。

交通部公共運輸及監理司長林福山說，4月3日花蓮震災重創當地觀光產業，連帶致當地汽車運輸業營運受衝擊，為協助因天然災害而受影響之業者可持續營運，維繫運輸業市場基本需要，適度降低營運負擔，行政院「0403震災復原重建方案」已納入汽車燃料使用費的稅費減免措施。

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交通部6月3日預告修正「汽車燃料使用費徵收及分配辦法」第4條之1草案，增訂天然災害嚴重程度及業者受影響之營運情形，公告減免徵收汽車燃料使用費，作為執行依據，今日預告期滿，本月底前完成法規修正發布。

交通部公路局盤點4月3日設籍花蓮縣且經公路主管機關核准9大運輸業營業車輛，免徵一年汽車燃料使用費(今年4月1日至明年3月31日)，預計1632輛營業車輛適用。交通部估算，免徵一年汽燃費總金額為3786萬6328萬元。