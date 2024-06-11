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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／不滿被爆收回饋、內線交易　徐巧芯提告大姑夫、媒體誹謗

▲▼卓榮泰 立法院總質詢 徐巧芯 送茶飲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

有週刊爆料因捲入詐團洗錢風波而遭收押的國民黨立委徐巧芯大姑夫妻劉向婕、杜秉澄，疑似因不滿徐巧芯切割，日前在延押庭爆料，徐巧芯涉入「潛艦聲紋不法案」、「收受回饋」、「內線交易」等。徐巧芯今（11日）發出五點聲明否認，「一切都不是事實」。徐巧芯下午也在先生劉彥澧的陪同下，提告杜秉澄誹謗，以及鏡週刊加重誹謗。

徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫妻被控協助詐騙集團洗錢，並抽取佣金，與友人林于倫接遭到羈押禁見中。週刊報導，杜秉澄不滿徐巧芯完全切割關係，在日前北院召開羈押庭時大爆料，直指握有徐巧芯3項不法事證「像是收受回饋還有潛艦的聲紋、內線交易」，引發外界議論。

▲徐巧芯告杜秉澄誹謗、鏡週刊加重誹謗。（圖／徐巧芯提供）

▲徐巧芯告杜秉澄誹謗、鏡週刊加重誹謗。（圖／徐巧芯提供）

徐巧芯上午先是發表5點聲明，強調杜秉澄說的完全不是事實，也沒有任何證據「檢調若有任何懷疑，一定要快辦」。而根據了解，台北地檢署表示，杜秉澄所指涉之事，會一併調查。先生劉彥澧也回應，相關行為無涉及公務，亦無運用公家資源或公務職權，並無行政不中立之情事，盼外界勿以訛傳訛。

徐巧芯下午則透過臉書表示，針對不實新聞已提告，她在先生的陪同下，已向台北地檢署提起刑事訴訟，分別提告杜秉澄誹謗，以及鏡週刊加重誹謗。目前已完成告訴；另外，針對郭璽今日的胡言亂語，隨後也會提告。

徐巧芯強調，自己從來沒有收過軍火商（或什麼「幕後」）的錢，郭璽將對自己胡說八道的言論付出代價。此外，海軍司令部也回函表示，徐巧芯擔任立法委員期間「從未索取過潛艦聲紋或任何海軍密件標題與紀錄」，還我一個公道。證明詐騙嫌疑犯就是胡扯一通，鏡週刊竟然還以詐騙犯的謊言進行報導，更是罪加一等。「為了政治鬥爭，連劣跡斑斑詐騙嫌犯的話也可以信了？令人遺憾，但我會用行動維護自己的名譽！」

▲徐巧芯告杜秉澄誹謗、鏡週刊加重誹謗。（圖／徐巧芯提供）

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