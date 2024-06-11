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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃仁勳憂台灣AI發展「電力限度」　國民黨要郭智輝棄非核神主牌

▲國民黨召開「用愛發電如何擁抱AI？」記者會，質疑綠營執政下的能源政策。。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨召開「用愛發電如何擁抱AI？」記者會，質疑綠營執政下的能源政策。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

晶片大廠輝達（NVIDIA）持續對台灣擴大投資，除了要招募千名工程師、更積極找合適的地點，希望能建立台灣總部。不過，輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳擔憂的是，「AI超級電腦」需要足夠的電力，台灣面臨電力限度，將會是挑戰。國民黨今（11日）召開「用愛發電如何擁抱AI？」記者會，質疑台灣要發展成為AI世界中心，卻面臨沒有充足電力的問題，呼籲賴政府放下非核家園的神主牌，重新發展核電，才能解決缺電問題。

國民黨立委葛如鈞表示，台灣若要發展AI產業，就需要大量的電力供應來源，但今年4月6日台灣備載容量率一度出現風險，只剩下3.2%，如果要發展AI產業，接下來每年供電年增率必須達到3%，但如果今年核電停機，將立即減少3%，明年停機又再減3%，備載容量持續下降對供電穩定度造成嚴重疑慮，像輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳就對台灣電力供應問題表達擔憂，美國商會調查有7成受訪者也認為電力穩定是台灣的挑戰，新任經濟部長郭智輝日前一度表達不排除核能發電，但48小時後就改口不考慮核電。

葛如鈞呼籲民進黨政府，應放下非核家園神主牌，主動積極討論核電延役，引進最新核電技術並及早部署，不要再無視國際核能發展趨勢，而且不要再圈地種電，否則台灣電力將嚴重不穩定。

中央大學管理講座教授梁啟源指出，雖然政府一直保證不缺電，但事實並非如此，政府規劃2030年再生能源佔比要達到30%，但在過去7年再生能源只有增加5%，未來7年必須再增加20%的可能性非常低，而燃氣發電在過去7年佔比從31.5%成長到40%，大約只有增加8%，未來3年會有可能再增加10%嗎？尤其一些接收站目前都有問題，三接將延後，四接、五接的環評也還沒通過，目前兩個接受站的設備利用率已達120%，台灣要再增加燃氣發電率根本做不到，而燃氣儲存量在平時為13天，夏天只有8天，這已是國安問題，但核電又要廢除，電力當然就不足。

梁啟源表示，廢核政策會造成缺電、排碳、污染、區域供電面臨崩潰等問題，北部缺電問題最為嚴重，民眾電費負擔也將增加，今年因為廢核代價，台電虧損1083億，估計明年虧損1200億，後年虧損會達到1300億，若要反應這些成本，估計電價還要上漲20%。

梁啟源警示，政府預估2023年到2028年台灣電力需求成長年平均2.4%，原因是發展電動車、半導體產業等因素，並沒有考慮到發展AI產業，若要發展AI，電力需求成長率預估將達到25%至33%，因此缺電壓力極大，政府卻仍堅持電力供應無虞，非核政策不變，這是什麼心態！

梁啟源指出，如果現有3座核電廠延役，電力備轉容量率至少可以提高14%以上，他並認為，台灣核電廠是安全的，過去民進黨的非核家園政策已經被證明失敗，再加上新北市核一、核二廠水土保持乾儲案使用執政問題都已經解決，核廢料處理不再是個問題，為什麼民進黨政府不改變非核立場？

國民黨智庫副執行長凌濤則指出，郭智輝上任第一天接受報紙專訪時，態度非常務實，但在跟行政院長卓榮泰與民進黨立委的餐敘後，態度出現180度的丕變，這代表郭智輝的專業被民進黨意識形態綁架，把自己的專業壓在政治考量之下，這絕對是全台灣人民的悲哀。

凌濤批，非核家園的神主牌是民進黨的神主牌，而非郭智輝的神主牌，郭智輝不需要接下來，也不需要背書，就直接把神主牌大力地拋棄吧！

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