黑鮪魚禁捕令明凌晨生效！漁民炸鍋　漁業署：海象難估

▲漁業署上周才辦黑鮪魚行銷記者會，只隔6天就頒佈禁捕令。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

漁業署在6月9日宣布，今年黑鮪魚漁獲已達國家配額的9成，12日起停止捕撈，捕撈期限只到今晚，因緩衝期只有兩天，讓才剛出海或準備出海的漁民急跳腳。漁業署上周才舉辦黑鮪魚行銷記者會，原訂本周四還要再辦一場，卻突頒禁令，記者會也只能取消。漁業署長張致盛坦言，因海象變化大，漁獲量掌控不夠精準，未來會加強預警機制。

今年黑鮪魚漁獲量大增，上月底因為漁船進港量集中，漁獲瞬間衝高，拍賣價格一度崩盤，每公斤平均成交價格跌至125元，漁業署本月3日才辦記者會行銷推廣，只隔6天就發出禁捕令，原訂本周四要舉辦的黑鮪魚推廣記者會也緊急喊卡。

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張致盛今受訪表示，為維護海洋資源永續，中西太平洋漁業委員會（WCPFC）對黑鮪魚的捕撈數量訂有配額制，今年配額是1965公噸，以往從未有超額問題，即便去年總漁獲量高達2122公噸，因有前年留用配額，並未超額，今年是首次頒發禁令。

張致盛指出，每年6月是黑鮪魚漁季尾聲，正常漁獲量會慢慢趨緩，上周監控都還在預估範圍內，平均每天都增加2%至3%的漁獲量，不料從6月7日開始，漁獲量激增，每天增加5%至6%，因而在6月9日緊急宣布，從6月12日零時零分起停止捕撈。

張致盛坦言，隨著海洋資源復甦，黑鮪魚資源豐富，海象變化難以預期，今年捕撈進度跟往年又不太一樣，相關數據掌握不夠精準，充分理解漁民的抱怨，未來會加強預警機制，明年會更精準掌控。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，20多年來都沒遇過黑鮪魚撈捕超額問題，這也是漁業署首度頒發禁捕令，尤其在端午連假期間，讓漁民有點措手不及。她說，漁業署上周以公文、電子郵件通知最新捕撈量，上周五才通知達8成，隔了兩天就達9成，緊急發布禁捕令，打亂漁民的出海計畫，建議明年可設立更即時的通報群組，從5成就開始通報，由各區漁會轉知漁民，以利漁民規劃出海作業。

中山大學海洋事務研究所教授張水鍇指出，到達配額把漁季提早結束是黑鮪國家一致的作法 ，台灣也沒辦法例外。他認為，現在魚價不好，提早結束可拉高魚價，又可維持明年的配額，明年只要預做準備，經濟利潤應該會更高。除非氣候異常，仍看好明年資源，產業界可放心做規劃。