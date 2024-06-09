　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黑鮪魚大豐收「漁季提早結束」　漁業署：6／12起禁止捕撈

▲農業部黑鮪魚行銷記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲今年黑鮪魚大豐收，漁季提早結束。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

每年4到7月是台灣黑鮪魚季，今年因黑鮪魚資源恢復，漁獲大豐收，目前黑鮪魚累計漁獲量已達國際配額的9成，漁業署今（9日）晚緊急宣布，自6月12日零時零分起停止捕撈太平洋黑鮪魚，等於宣布漁季提早結束，只剩最後兩天捕撈日，拍賣價格預期會再上揚。

漁業署副署長王國芳表示，往年黑鮪魚漁季可以六月底，今年因海洋資源恢復提前達標，漁獲量大增，為避免超過國際配額，必須提前公告禁補令，但他也強調，雖然漁季提早結束，仍有凍存保鮮的黑鮪魚，民眾仍可到產地享用新鮮的黑鮪魚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

漁業署表示，太平洋黑鮪為國際漁業組織「中西太平洋漁業委員會」（WCPFC）管轄魚種，訂有各相關國家漁獲配額等管理措施，今年我國漁獲配額為1965噸，截至6月9日累計總漁獲量已達國家配額的90%，為使漁民停止作業有充分緩衝時間，今晚提前公告於6月12日零時零分起停止捕撈太平洋黑鮪，請漁民務必配合遵守黑鮪捕撈禁令。

漁業署指出，已提供漁民兩日緩衝期，漁船於6月10日至11日捕獲黑鮪魚，應立即或最遲不超過24小時通報漁業通訊電臺，6月13日零時零分起停止受理漁獲通報，請漁民務必配合遵守。

漁業署說，為避免漁船於6月12日起意外捕獲黑鮪魚，請漁船配合於停止捕撈日起即離開漁場，停止捕撈日起若意外捕獲的黑鮪魚，應立即拋棄並向漁業通訊電臺通報丟棄尾數、捕撈位置及每尾體重體長。若漁船違反黑鮪禁捕令，將依規定進行核處，並做為明年度黑鮪作業許可准駁的重要依據。

漁業署說明，今年黑鮪魚的國家配額於停止捕撈並經實際統計後若有剩餘，將可留用至明年使用，並不會浪費，但若有超額捕撈情形，明年度我國整體漁獲配額將遭扣減，也不利我國未來爭取增加配額，呼籲漁民共同遵守國際規範，維護黑鮪魚資源永續利用。

ET快訊
端午節粽子別整串送！行房恐「邪毒傷身」　命理師揭6禁忌
剖腹殺人男逃到新竹城隍廟自首：我殺房東
金管會新制「富邦開第一槍」！下架12保單
宜蘭也受地震波及！　端午連假遊客砍對半
突收到「台鐵口試名單」通知！　一票疑惑：滿頭問號

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

黑鮪魚大豐收「漁季提早結束」　漁業署：6／12起禁止捕撈

宜蘭也受地震波及！端午連假遊客砍對半　清水地熱竟還有停車位

端午節粽子別整串送！行房縱慾恐遭「邪毒傷身」　命理師揭6禁忌

好市多熱賣品特價！她衝賣場竟被告知「優惠取消」　超瞎理由曝

常把紅包當垃圾丟掉！　環保局：貴重物品藏鐵盒

國5北上龜速「午夜紓解」　收假日國道11路段易塞　

爽用到年底！「6款免費貼圖」柴柴萌爆了

別讓MBTI測驗結果定義你的人生　雪力《內在自癒》找到前進的破關鑰匙

老公「1理由」堅決不讓女兒讀大學　人妻怨：吵到快離婚

花蓮城市空間藝術節來了！日出大道21公尺地景　躺在空氣枕頭放空

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

賓士貓發出淒厲殺豬聲 飼主無奈：謝鄰居包容

林美秀罹「後天血友病」腿腫到放血...噴出來

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

封印解除！邊佑錫變身《庫洛魔法使》小櫻　台北見面會「三段式飛吻」全場瘋掉

黑鮪魚大豐收「漁季提早結束」　漁業署：6／12起禁止捕撈

宜蘭也受地震波及！端午連假遊客砍對半　清水地熱竟還有停車位

端午節粽子別整串送！行房縱慾恐遭「邪毒傷身」　命理師揭6禁忌

好市多熱賣品特價！她衝賣場竟被告知「優惠取消」　超瞎理由曝

常把紅包當垃圾丟掉！　環保局：貴重物品藏鐵盒

國5北上龜速「午夜紓解」　收假日國道11路段易塞　

爽用到年底！「6款免費貼圖」柴柴萌爆了

別讓MBTI測驗結果定義你的人生　雪力《內在自癒》找到前進的破關鑰匙

老公「1理由」堅決不讓女兒讀大學　人妻怨：吵到快離婚

花蓮城市空間藝術節來了！日出大道21公尺地景　躺在空氣枕頭放空

法院認證家暴黃嘉千　夏克立發5點聲明：情節並不實在

德籍教授太魯閣失蹤73天！兒子今到花蓮尋親　警採DNA建檔

壓制樂天暫居本土勝投王　陳仕朋：回去還要研究

球隊身材優勢不是沒用到　領航猿卡總：只是罰球沒投進

基隆強化社區自救能力　長安里舉辦防災兵棋推演

汐止貨櫃聯絡道增設防護網　6／13起夜間封閉施工

新北市議長盃龍舟錦標賽　侯友宜勉選手全力以赴獲佳績

外地室友「都睡在一起」　王正棠、李宗賢愛互虧

新日本航空驚傳事故！飛機突偏離航道「撞進鹿兒島山區」

基隆Podcast深度暢談端午節　分享文化習俗與南北粽起源

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

日本妹搭捷運聊太嗨！台灣乘客「反應超快」

診所21：30休息卻開到凌晨　患者狂道歉：等我

陸網紅激賞星宇！點出唯2缺點釣出K董親回應

快訊／國家警報響了！12縣市大雨特報　大雷雨灌2地

今全台有雨　「下最大」地區曝

OL捷運上驚聞「妹妹腥味」　一票女生同感：擔心是自己的

黃仁勳離台前　愛妻1舉動網狂讚：很有教養

5A++捨建中、北一女「就讀新北市立學校」　教育局發30萬獎學金

今彩539頭獎1注中獎　獎落桃園

不是超慢跑！內行大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤

全台變天！　今防豪雨地區曝

360年媽祖嫁關公「冠夫姓」！廟方嗆：不需酸民干涉

消費者罵翻「加蛋還是+20」　蛋商公會喊話：餐飲業應同步降價

她面試完突被警衛攔下！「聽1句」才知公司真面目

更多熱門

相關新聞

「鬼頭刀」進軍台灣高級餐廳！漁業署推廣入菜　門市網購也買得到

「鬼頭刀」進軍台灣高級餐廳！漁業署推廣入菜　門市網購也買得到

正值鬼頭刀漁季，今年漁獲量大增，但往年有8成都外銷至其他國家，在美國高檔餐廳的鬼頭刀魚排料理，經常來自台灣，反觀台灣消費市場並不常見。為推廣鬼頭刀給國人食用，漁業署與10家餐飲業者合作，將鬼頭刀入菜，並在漁會門市、國產海鮮電商平台「買魚去」供應相關產品。

黑鮪魚大豐收「平民價」將成趨勢　學者籲及早開拓市場防崩盤

黑鮪魚大豐收「平民價」將成趨勢　學者籲及早開拓市場防崩盤

黑鮪漁季進入尾聲「魚價回穩」　漁業署籲端午連假到產地鮮吃　

黑鮪漁季進入尾聲「魚價回穩」　漁業署籲端午連假到產地鮮吃　

饗饗、旭集、饗食天堂「黑鮪魚吃到飽」

饗饗、旭集、饗食天堂「黑鮪魚吃到飽」

颱風外圍環流影響到貨量　農業部：黑鮪魚拍賣價回穩

颱風外圍環流影響到貨量　農業部：黑鮪魚拍賣價回穩

關鍵字：

黑鮪魚漁業署捕撈禁令漁獲配額漁季結束

讀者迴響

熱門新聞

小鬼離開4年…峮峮抽月老籤詩「最愛的人離開了」

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

謝京穎婚紗美炸！張書偉深吻24秒

黃仁勳家多輛跑車　輝達工程師曝回憶

日本977人↑感染「奪命食人菌」！死亡率30%

加州迪士尼出人命！　摔車撞擊頭部亡

日本妹搭捷運聊太嗨！台灣乘客「反應超快」

診所21：30休息卻開到凌晨　患者狂道歉：等我

即／台中小吃部爆衝突　男滿臉傷衝超商求救

陸網紅激賞星宇！點出唯2缺點釣出K董親回應

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

快訊／國家警報響了！12縣市大雨特報　大雷雨灌2地

今全台有雨　「下最大」地區曝

手搖飲「19元紅茶」限時19天開喝了

Energy合體！爆乳新娘嗨跳16蹲

更多

最夯影音

更多

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

家突然出現不速之客　一查才知是蟑螂剋星

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面