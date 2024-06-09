黑鮪魚大豐收「漁季提早結束」　漁業署：6／12起禁止捕撈

▲今年黑鮪魚大豐收，漁季提早結束。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

每年4到7月是台灣黑鮪魚季，今年因黑鮪魚資源恢復，漁獲大豐收，目前黑鮪魚累計漁獲量已達國際配額的9成，漁業署今（9日）晚緊急宣布，自6月12日零時零分起停止捕撈太平洋黑鮪魚，等於宣布漁季提早結束，只剩最後兩天捕撈日，拍賣價格預期會再上揚。

漁業署副署長王國芳表示，往年黑鮪魚漁季可以六月底，今年因海洋資源恢復提前達標，漁獲量大增，為避免超過國際配額，必須提前公告禁補令，但他也強調，雖然漁季提早結束，仍有凍存保鮮的黑鮪魚，民眾仍可到產地享用新鮮的黑鮪魚。

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漁業署表示，太平洋黑鮪為國際漁業組織「中西太平洋漁業委員會」（WCPFC）管轄魚種，訂有各相關國家漁獲配額等管理措施，今年我國漁獲配額為1965噸，截至6月9日累計總漁獲量已達國家配額的90%，為使漁民停止作業有充分緩衝時間，今晚提前公告於6月12日零時零分起停止捕撈太平洋黑鮪，請漁民務必配合遵守黑鮪捕撈禁令。

漁業署指出，已提供漁民兩日緩衝期，漁船於6月10日至11日捕獲黑鮪魚，應立即或最遲不超過24小時通報漁業通訊電臺，6月13日零時零分起停止受理漁獲通報，請漁民務必配合遵守。

漁業署說，為避免漁船於6月12日起意外捕獲黑鮪魚，請漁船配合於停止捕撈日起即離開漁場，停止捕撈日起若意外捕獲的黑鮪魚，應立即拋棄並向漁業通訊電臺通報丟棄尾數、捕撈位置及每尾體重體長。若漁船違反黑鮪禁捕令，將依規定進行核處，並做為明年度黑鮪作業許可准駁的重要依據。

漁業署說明，今年黑鮪魚的國家配額於停止捕撈並經實際統計後若有剩餘，將可留用至明年使用，並不會浪費，但若有超額捕撈情形，明年度我國整體漁獲配額將遭扣減，也不利我國未來爭取增加配額，呼籲漁民共同遵守國際規範，維護黑鮪魚資源永續利用。