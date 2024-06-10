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今年太平洋黑鮪漁獲量已達90%　農業部公告6／12停止捕撈

▲東港區漁會魚坊黑鮪魚 。（圖／取自總幹事鄭鈺宸臉書）

▲東港區漁會魚坊黑鮪魚 。（圖／取自總幹事鄭鈺宸臉書）

記者陳崑福／屏東報導

我國113年太平洋黑鮪總漁獲配額為1,965噸，截至6月9日累計總漁獲量已達國家配額之90%，另為使漁民停止作業有充分緩衝時間，農業部即公告於6月12日零時零分起停止捕撈太平洋黑鮪，請漁民務必配合遵守黑鮪捕撈禁令。　

▲東港區漁會魚坊黑鮪魚 。（圖／取自總幹事鄭鈺宸臉書）

漁業署指出，太平洋黑鮪為國際漁業組織—中西太平洋漁業委員會（WCPFC）管轄魚種，訂有各相關國家漁獲配額等管理措施，我國113年漁獲配額為1,965噸；為遵守配額規定，農業部於6月9日太平洋黑鮪總漁獲量達國家配額之90%時，即公告本年度太平洋黑鮪作業於6月12日零時零分起停止，提供漁民兩日緩衝期，漁船於6月10日至11日捕獲之黑鮪，應立即或最遲不超過24小時通報漁業通訊電臺，6月13日零時零分起停止受理漁獲通報，請漁民務必配合遵守。

另為避免漁船於6月12日起意外捕獲黑鮪，漁業署請漁船配合於停止捕撈日起即離開漁場，停止捕撈日起若意外捕獲之黑鮪，應即拋棄並向漁業通訊電臺通報丟棄尾數、捕撈位置及每尾體重體長。若漁船違反黑鮪禁捕令，將依規定進行核處，並做為明年度黑鮪作業許可准駁之重要依據。

漁業署強調，遵守黑鮪捕撈國際規範為每一國從事太平洋黑鮪漁撈作業國基本義務，但亦須每一位捕撈太平洋黑鮪漁民朋友的配合。今年黑鮪國家配額於停止捕撈並經實際統計後若有剩餘，將可留用至明年使用，並不會浪費，惟倘超額捕撈黑鮪，除明年度我國整體漁獲配額將遭扣減外，亦不利我國未來爭取增加配額。唯有所有漁民共同遵守國際規範，始能確保我國繼續捕撈黑鮪之相關權益，並維護黑鮪資源永續利用。

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