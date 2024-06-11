　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黑鮪魚豐收「達配額9成」政府急令禁捕　漁民炸鍋：已經在海上！

▲東港區漁會魚會捕獲拍賣的黑鮪魚 。（圖／取自總幹事鄭鈺宸臉書）

▲東港區漁會魚會捕獲拍賣的黑鮪魚 。（圖／取自總幹事鄭鈺宸臉書）

記者陳崑福／屏東報導

農業部漁業署9日緊急宣布，由於太平洋黑鮪漁獲已達國家配額9成，12日起停止捕撈，漁民批評決策過於粗糙，讓漁民措手不及，與黑鮪魚有關的東港等三區漁會，更是電話被漁民打爆，罵聲連連。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有漁民表示，釣黑鮪魚與一般延繩釣不同，釣黑鮪魚要使用烏賊等餌料，單價高，每支釣餌都要鉤釣餌，與一般延繩釣隔支放不同，因此餌料準備較多，一艘船會下1、2千釣餌，每次作業要二到三天，時間及成本耗費都很高。

「有的漁船剛下餌料的單、有的備好餌料要出港、另有已出港在海面作業的漁船，這些餌料怎麼辦？損失的成本算誰的？，難得政府要幫我們出？漁會要幫我們冰存？」，政府這項作法太過粗糙，讓漁民措手不及。

另有漁民指出，受到配額規定，12日釣起的黑鮪魚要通報釣到海域等資料，「釣到都自覺倒楣，不能賣」，恨不得直接丟入大海，可能再回報嗎？

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，連日來、她及新港區漁會、蘇澳區漁會等人員持續不斷接到漁民「罵聲連連」，指漁業署這項決策過程太粗糙，讓漁民反應不及。如果有個即時通知的群組，漁民的不滿會降低不少。

鄭鈺宸指出，今年是第一次出現這種狀況，但先前她就曾向漁業署反映過，漁業署公文發佈後，各區漁會收到時間至少晚一天才會收到，為確保公文時效性，建立一個line群組，讓相關漁區人員可以即時知道訊息，提早向漁民宣導，惜這項建議未被採納。

她說，以這項黑鮪魚來說，6日收到訊息時捕獲配度是七成，7日就到八成，8日就到九成，漁會晚一天再收到漁業署6／12停止捕撈公文，再通知漁民，漁民真的是措手不及，「備好的餌料如何處理，真的讓人頭痛」。

至於回報多捕釣到的黑鮪魚海域等問題，鄭總幹事說，可能是漁業署要提供學者研究使用，東港區漁會也只能宣導。

也有漁民憂心表示，後來捕釣到黑鮪魚重量都在180公斤以下，魚體偏小，可能是警訊，明年捕釣量恐怕會減少。

ET快訊
超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖
世新男畢業「3親姊顏值太頂」！　網暴動起底
快訊／林青霞愛店「東門興記」母女爭產　一審判刑出爐
台股創新高　反指標女神竟「一排綠」截圖曝！
快訊／知名連鎖速食店連遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸
19歲孝子傷勢曝！　遭痛毆丟包慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台北市亮「高溫警示」　氣溫上看36度

全球首發！百步蛇野外護卵與護幼全記錄　林業保育署揭秘

心儀女生提「先試車再交往」他愣：該衝嗎？　老司機曝3件事必做

形塑未來農業食品科技生態圈　第7屆好食好事加速器盛大啟動

李多慧大讚的牛肉麵！「西門町宵夜名店」預告：6／24起漲價

中年男「軟了」！他買壯陽藥驚覺「都是女店員」求救：該如何開口

賽事轉播奪下雙連冠　崑大電遊學程蘇哲慶再獲全國大專優秀青年

西南風挾水氣今起午後雷雨掃全台　中南部「下最大」時間曝

畢製兼任導演與編劇　崑大視訊系何舒閔活用技職專業實踐電影夢

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖：笑你傻

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

aespa Karina曾想當空服員　和惠利「中文對話」超標準！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

快訊／台北市亮「高溫警示」　氣溫上看36度

全球首發！百步蛇野外護卵與護幼全記錄　林業保育署揭秘

心儀女生提「先試車再交往」他愣：該衝嗎？　老司機曝3件事必做

形塑未來農業食品科技生態圈　第7屆好食好事加速器盛大啟動

李多慧大讚的牛肉麵！「西門町宵夜名店」預告：6／24起漲價

中年男「軟了」！他買壯陽藥驚覺「都是女店員」求救：該如何開口

賽事轉播奪下雙連冠　崑大電遊學程蘇哲慶再獲全國大專優秀青年

西南風挾水氣今起午後雷雨掃全台　中南部「下最大」時間曝

畢製兼任導演與編劇　崑大視訊系何舒閔活用技職專業實踐電影夢

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖：笑你傻

駱駝過馬路突撞進擋風玻璃　司機目睹「巨大身軀卡眼前」嚇壞

觀光客湧入小琉球！屏東監理站聯手警方稽查　舉發違規58件

快訊／台北市亮「高溫警示」　氣溫上看36度

國5超車賓士不成竟逼車10km！他閃路肩仍被摖撞　囂張男遭起起

全球首發！百步蛇野外護卵與護幼全記錄　林業保育署揭秘

腳踏車+健行+浮潛　救國團2024暑期大玩屏東

人工智慧AI正重新打造B2B商業支付應用

台航股利1.6元　今年4艘新船添業績、計畫出售3艘舊船

《鬼滅之刃》推出「九柱」無線耳機　9位最強劍士語音全收錄

心儀女生提「先試車再交往」他愣：該衝嗎？　老司機曝3件事必做

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

生活熱門新聞

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

今雨區擴大　「下最多」地區曝

雙寶爸「全家放假沒出門」結果　家長狂刷：比上班累

好市多貝果漲100挨轟！如今悄悄降價

空降餐廳老闆…她請不到員工求救　網看條件傻眼

試穿完了　UNIQLO店員1句她愣住

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

分手只是氣話！3星座談戀愛「容易分分合合」

放完端午「他心態大崩塌」！一路上班到年底

辦「關公媽祖合婚」惹議！台南神壇：僅單純參香

夏天將正式登場！　4日雨區曝

武玄壇關公「娶媽祖」被轟！　會香被1狀況中斷

更多熱門

相關新聞

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

農業部漁業署9日宣布太平洋黑鮪漁獲已達國家配額9成，12日起停止捕撈；台灣鮪延繩釣協會等漁業相關團體表示，接獲許多東港漁民反映緩衝期太短，盼政府做好配套措施。

太平洋黑鮪漁獲量已達九成　農業部公告停止捕撈

太平洋黑鮪漁獲量已達九成　農業部公告停止捕撈

黑鮪魚大豐收「漁季提早結束」　漁業署：6/12起禁止捕撈

黑鮪魚大豐收「漁季提早結束」　漁業署：6/12起禁止捕撈

「鬼頭刀」進軍台灣高級餐廳！漁業署推廣入菜　門市網購也買得到

「鬼頭刀」進軍台灣高級餐廳！漁業署推廣入菜　門市網購也買得到

黑鮪漁季進入尾聲「魚價回穩」　漁業署籲端午連假到產地鮮吃　

黑鮪漁季進入尾聲「魚價回穩」　漁業署籲端午連假到產地鮮吃　

關鍵字：

禁捕黑鮪魚東港區漁會漁民漁業署

讀者迴響

熱門新聞

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

蛇頭魚入侵美國　官員建議一見就殺

蘋果AI正式亮相！　強大助理功能僅支援2款iPhone

直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面