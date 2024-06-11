黑鮪魚豐收「達配額9成」政府急令禁捕　漁民炸鍋：已經在海上！

▲東港區漁會魚會捕獲拍賣的黑鮪魚 。（圖／取自總幹事鄭鈺宸臉書）

記者陳崑福／屏東報導



農業部漁業署9日緊急宣布，由於太平洋黑鮪漁獲已達國家配額9成，12日起停止捕撈，漁民批評決策過於粗糙，讓漁民措手不及，與黑鮪魚有關的東港等三區漁會，更是電話被漁民打爆，罵聲連連。

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有漁民表示，釣黑鮪魚與一般延繩釣不同，釣黑鮪魚要使用烏賊等餌料，單價高，每支釣餌都要鉤釣餌，與一般延繩釣隔支放不同，因此餌料準備較多，一艘船會下1、2千釣餌，每次作業要二到三天，時間及成本耗費都很高。

「有的漁船剛下餌料的單、有的備好餌料要出港、另有已出港在海面作業的漁船，這些餌料怎麼辦？損失的成本算誰的？，難得政府要幫我們出？漁會要幫我們冰存？」，政府這項作法太過粗糙，讓漁民措手不及。

另有漁民指出，受到配額規定，12日釣起的黑鮪魚要通報釣到海域等資料，「釣到都自覺倒楣，不能賣」，恨不得直接丟入大海，可能再回報嗎？

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，連日來、她及新港區漁會、蘇澳區漁會等人員持續不斷接到漁民「罵聲連連」，指漁業署這項決策過程太粗糙，讓漁民反應不及。如果有個即時通知的群組，漁民的不滿會降低不少。

鄭鈺宸指出，今年是第一次出現這種狀況，但先前她就曾向漁業署反映過，漁業署公文發佈後，各區漁會收到時間至少晚一天才會收到，為確保公文時效性，建立一個line群組，讓相關漁區人員可以即時知道訊息，提早向漁民宣導，惜這項建議未被採納。

她說，以這項黑鮪魚來說，6日收到訊息時捕獲配度是七成，7日就到八成，8日就到九成，漁會晚一天再收到漁業署6／12停止捕撈公文，再通知漁民，漁民真的是措手不及，「備好的餌料如何處理，真的讓人頭痛」。

至於回報多捕釣到的黑鮪魚海域等問題，鄭總幹事說，可能是漁業署要提供學者研究使用，東港區漁會也只能宣導。

也有漁民憂心表示，後來捕釣到黑鮪魚重量都在180公斤以下，魚體偏小，可能是警訊，明年捕釣量恐怕會減少。