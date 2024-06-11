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黑鮪魚提早大豐收急頒「禁捕令」　東港漁民怒：已準備出海

▲東港區漁會市場黑鮪魚 。（圖／取自東港區漁會總幹事鄭鈺宸臉書）

▲黑鮪魚今年大豐收。（圖／取自東港區漁會總幹事鄭鈺宸臉書）

文／中央社

農業部漁業署9日宣布太平洋黑鮪漁獲已達國家配額9成，12日起停止捕撈；台灣鮪延繩釣協會等漁業相關團體表示，接獲許多東港漁民反映緩衝期太短，盼政府做好配套措施。

台灣鮪延繩釣協會理事長李明信告訴中央社記者，10日就接了40~50通漁民抱怨電話，認為緩衝期太短，漁業署9日才公告，12日凌晨0時就要停止捕撈黑鮪魚，協會會員也有抓其他魚，沒有特別注意黑鮪捕獲量變化，政府應有提醒漁民等相關配套措施。

李明信說，黑鮪魚今年豐收導致價格較差，許多漁民本來打算在黑鮪魚汛期最後1個月圓前後，即農曆10日到20日間漁獲量多時「拚一下」；協會明天將開會統整大家意見，希望漁業署在總配額上能讓漁民「稍微喘口氣」。

▲農業部黑鮪魚行銷記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

▲黑鮪魚進入漁汛期，日前因漁獲大豐收、到貨量集中，導致價格開高走低，一度跌至每公斤均價125元，隨著產季進入尾聲，魚價已回升。（圖／記者楊惠琪攝）

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，從民國100年到現在，第1次遇到漁業署宣布配額將滿提前結束捕撈，歸因於產量回升；東港捕撈量101年曾出現過500多尾低點，直到最近數量才大增，今年截至8日已成交4816尾，目前尚未進港的回報量又有800多尾，產季末期價格也回升新台幣100多元，落在1公斤250到300元間。

鄭鈺宸指出，漁業署3日以公文通知全國捕撈量已達配額7.5成，7日回報達8成，短短幾天就達9成，漁民沒有心理準備，有人已備料準備出海；建議漁業署定期向漁會更新捕撈量，讓東港區等3個產區漁會總幹事可即時提醒漁民。

漁業署9日晚間發布新聞稿表示，台灣113年太平洋黑鮪總漁獲配額為1965噸，累計總漁獲量已達國家配額90%，因此公告自12日0時0分起停止捕撈；若漁民在10日至11日間捕獲，最遲不超過24小時通報漁業通訊電台。

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